Cuando Kendrick Lamar dice “sit down” en el vídeo de Humble, este perrito obedece

— De verdad que cuando lo llamo casi siempre viene a la primera.

— Te juro que nunca había hecho eso antes, lo siento.

— Qué raro, normalmente no ladra a la gente.

Si a los que tenemos perro nos diesen una moneda por cada vez que el madito nos ha dejado en evidencia tendríamos para la entrada de un piso. Bueno, ahí igual he exagerado un poco, más bien llegaría para una tarde de cañas. Con ración de bravas incluidas, que no está nada mal.

Mi perra la semana pasada se tiró un sonoro pedo mientras esperábamos en una abarrotada farmacia. Cualquier frase que dijera resultaría incriminatoria, así que opté por mirar de reojo a la señora que tenía delante, como dando a entender que yo también estaba sospechando de los demás.

Por norma general, con que nuestro perro nos haga caso un 50% de las veces ya nos sentimos un poco Dios, pero para bajarnos de una patada de la parra llega Kendrick Lamar, quien no necesita haber conocido a tu perro en la vida para que le haga más caso del que te ha hecho ever. Cuando en su canción Humble dice "sit down", esta perrita llamada Daisy no se lo piensa dos veces.

El vídeo lo grabó su dueña Jennifer Kruse y se colgó ayer en YouTube.

Dudita existencial, ¿será que llevamos toda la vida dándoles a los perros las órdenes en alemán y lo que deberíamos es hacerlo rapeando? Cesar Millán, manifiéstate.