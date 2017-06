Kendall y Kylie Jenner retiran sus polémicas nuevas camisetas tras varias amenazas legales

Crédito de la imagen Instagram: Kendall + Kylie.

Ayer hablábamos de la nueva colección de camisetas, ejem, "vintage", de las Kendall y Kylie Jenner. Entre otras cosas, comentábamos que no teníamos claro si las chavalas estaban haciendo una especie de genialidad-provocativa bastante complicada de pillar o si simplemente son unas básicas sin criterio y la estaban liando inconscientemente.

Bien, hoy un día después, podemos confirmar que se trata de la opción B.

Las camisetas de las Jenner, que consistían esencialmente en sobreimpresiones de su cara sobre camisetas de cantantes y bandas como Led Zeppelin, Pink Floyd, Black Sabbath, Tupac, y Notorious Big, entre otros, generaron una gran polémica en las redes sociales. Ellas, precavidas, decidieron no responder al respecto.

[Vídeo relacionado]

Las cosas obviamente han escalado, y la propia madre de Notorious BIG, Voletta Wallace, expresó por Instagram que Kendall y Kylie no tenían ningún tipo de permiso para usar el nombre de su hijo ni su imagen en esas camisetas.

"La falta de respeto de estas chicas que ni siquiera me han contactado a mí ni a nadie me enerva", escribió Voletta. "No tengo ni idea de por qué sintieron que podían explotar la muerte de 2pac y mi hijo Christopher para vender una camiseta. Esto es una falta de respeto, es asqueroso, y explotarlo es lo peor".

Julian K Petty hizo, abogado del legado de Notorious BIG, hizo público que si las camisetas no estaban bajadas de la web a las cinco de la tarde del viernes, tomaría acciones legales. "Tengo curiosidad por escuchar su justificación, y más todavía por escuchar la solución que proponen", dijo a TMZ.

Sharon Osbourne, la mujer de Ozzy, cantante de Black Sabbath, también les dedicó un tuit a las hermanas, "Chicas, no os habéis ganado el derecho de poner vuestra foto sobre iconos musicales. Quedaros con lo que sabéis... brillo de labios".

Girls, you haven’t earned the right to put your face with musical icons. Stick to what you know…lip gloss. pic.twitter.com/BhmuUVrDBn