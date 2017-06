Kendall y Kylie cabrean a la gente vendiendo camisetas de grupos clásicos con su cara encima

Kendall y Kylie saben cómo cabrear al personal. Entre el escándalo de los famosos pintalabios líquidos de la una y el despropósito del anuncio de Pepsi de la otra, las hermanas suelen mantener siempre un importante nivel de hatereo revoloteándoles alrededor.

Su última polémica es una sobrada tan grande que no tengo claro si es una especie de obra de arte sobre la sociedad actual y se merecen un brindis, con aplauso y puro, o si son tan petardas que lo han hecho por hacer y se merecen una colleja, un vaso de leche con codeína y que las mandemos a dormir.

are kendall and kylie jenner ... really putting pictures of themselves ... on band tshirts ... and selling them ... pic.twitter.com/8ael3RH0Ay — kaila ✨ (@groovynesmith) 28 de junio de 2017

"Estan Kendall y Kylie Jenner... realmente poniendo fotos de sí mismas... en camistas de bandas... y vendiéndolas...".

Su nueva línea de moda consiste en una serie de camisetas supuestamente vintage con nombres famosos del rock y el rap (Metallica, Tupac, Pink Floyd, Biggie...) en las que han sobreimpreso fotos suyas. En el caso de Kylie, una captura de Instagram, en el de Kendall, un retrato de medio perfil, y otra más con un logo de dos Ks haciendo referencia a sus iniciales.

El caprichín cuesta 125$ (unos 110€), lo que ha calentado incluso más a todos los fans de los grupos afectados que se han sentido profundamente ofendidos por la idea de las Jenner.

Kendall and Kylie printed their faces over Tupac and Biggie portraits.... this ain't cool. pic.twitter.com/huVzgva5iK — PRADASLUT (@angeIichoe) 28 de junio de 2017

"Kendall y Kylie han impreso sus caras sobre retrados de Tupac y Biggie... no mola".

Kendall and Kylie have lost their damn mind what kind of disrespectful bullshit is this 😭 pic.twitter.com/uAzvfY7cJO — trash staples (@3230PoppyStreet) 28 de junio de 2017

"Kendall y Kylie han perdido la puta cabeza, qué clase de mierda irrespetuosa es esta".

Kendal and kylie when someone asks their favorite Tupac songs pic.twitter.com/kfcRalOj5F — lil remnant (@marissuh_x) 29 de junio de 2017

"Kendall y Kylie cuando alguien les pregunta por su canción favorita de Tupac".

tupac in cuba watching Kylie Jenner put a screenshot of herself over his face on a tshirt for $125 pic.twitter.com/2aIGu5sQq7 — nicole aimi (@nicoleaimi) 29 de junio de 2017

"Tupac en Cuba mirando a Kylie Jenner poner una captura de pantalla sobre su cara en una camiseta por 125$".

¿Genios o jetas? En serio, no lo sé. Lo que está claro es que si lo que buscaban era generar polémica, lo han conseguido. En unas pocas horas el desde su lanzamiento, han logrado incendiar internet.

Kylie & Kendall are stupid if they think anyone is going to buy a t-shirt for $125 AND ruined the band cover with their initials boi byeee pic.twitter.com/gGUaz8lEvP — Amanda Rendon (@mandastephanie1) 28 de junio de 2017

"Kylie y Kendall son estúpidas si piensan que alguien va a comprar una camiseta con la portada de un grupo arruinada con sus iniciales por 125$".

kendall and kylie wild to think i'm spending 125 on a tee shirt — ray (@RachelEyler1) 28 de junio de 2017

"Kendall y Kylie están locas si creen que me voy a gastar 125 en una camiseta".

Wow!!! so original!! I wish I could draw on top of band merch I got at a thrift shop and sell it for 5x the price! Oh wait... — ??? (@djspookyjim123) 28 de junio de 2017

"Wow, qué original. Ojalá pudiera dibujar sobre una camiseta de merchandising de una banda que encontré en una tienda de segunda mano y venderla por cinco veces su precio original. Oh... espera".

Lo cierto es que la gente no podría estar más desencaminada: las camisetas se están vendiendo como churros y ya quedan muy pocas en stock. Y solo llevan un día a la venta.

"No puedo esperar a las camisetas vintage de Kendall y Kylie Jenner".

Aunque las chicas anunciaron ayer en sus redes sociales la nueva colección, ninguna de las dos ha respondido a los comentarios negativos generados al respecto.

"¿Cómo una camiseta con una foto de Instagram puede considerarse vintage?".

"Bastante segura de que Metallica no está a favor de esto. ¿Cómo puedes poner KK encima de un logo y llamarlo tuyo?".

Eso sí, parece que después de la que se lió con los chicos de Slayer, Kendall y Kylie han evitado usar camisetas del grupo en esta colección.