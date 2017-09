Las Kardashians están en racha: Khloé también está embarazada

Getty.

Días después de que se conociera el embarazo de la menor de la saga Kardashian, Kylie Jenner, ha saltado la noticia: Khloé también está embarazada.

Según ha confirmado una fuente cercana a BuzzFeed, Khloé está esperando un hijo con su pareja, el jugador de la NBA Tristan Thompson.

My birthday was incredible! Dream like almost! It's actually hard to put into words how special I feel and it's mainly because of this man right here! Thank you baby for treating me like a Queen every single day! Thank you to all of my friends and family for helping surprise me and for being the best anyone could ask for!! (Tap for glam details) Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 27 de Jun de 2017 a la(s) 5:48 PDT

Khloé, de 33 años, y Tristan, de 26, llevan saliendo más de un año. Él, de origen canadiense, es jugador de los Cleveland Cavaliers de Ohio.

Este sería el primer hijo deKhloé, pero no el de Tristan que tiene un hijo de nueve meses llamado Prince con su exnovia Jordan Craig.

Merry Christmas & Happy Holidays from me and mines, to you and yours. Una publicación compartida de Tristan Thompson (@realtristan13) el 25 de Dic de 2016 a la(s) 6:24 PST

Kardashian y Thompson se conocieron en una cita a ciegas en 2016 y, según explicó ella este año a ES Magazine, hacía un tiempo que hablaban de la posibilidad de ser padres: "Hemos hablado de ello. Él ya es papá, y sé que el sería un padre impecable. Definitivamente quiero ser madre, pero no pongo presión en el tema. No es como, 'el reloz está sonando'. Siento en mi alma que pasará".

En Keeping Up With the Kardashians Khloé también hablo de tener hijos con Tristan. "El quiere tener unos cinco o seis hijos conmigo y eso es precioso", dijo. "Podríamos empezar con uno y empezar a crecer a partir de ahí".

To the happiest of birthdays my love! To the first of many more together! May God continue to bless you in all of your days! And may we forever look at one another like this 💋 Una publicación compartida de Khloé (@khloekardashian) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 2:32 PDT

Con esta noticia, ya son tres de las hermanas Kardashians las que están embarazadas.

Kylie, de 20 años, que espera un hijo con su novio Travis Scott y Kim, la mayor de 36, que va a tener su tercer hijo con Kanye West a través de maternidad subrogada.

“Kim Kardashian Surrogate Pregnant”“Kylie Jenner Reportedly Pregnant”“Khloe Kardashian Reportedly Pregnant”Me: pic.twitter.com/cjJ7Wk9Bv5 — Terrell (@tdugzz) 26 de septiembre de 2017

"La madre subrogada de Kim Kardashian está embarazada.

Kylie Jenner está embarazada.

Khloe Kardashian está embarazada.

Yo: ________".

