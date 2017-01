Kal Penn utiliza un insulto racista para recaudar 500.000 dólares para refugiados

El actor Kal Penn (Harold & Kumar) nació en Nueva Jersey hace 39 años. Desde entonces, ha aparecido en decenas de películas de Hollywood y ha ejercido como asesor de Barack Obama. Sin embargo, para algunos estadounidenses, sigue sin ser ciudadano de su país. Así se lo demuestran con decenas de comentarios en las redes sociales.

Harto de los insultos racistas que le dedican desde la llegada de Donald Trump, Penn se ha rebelado y ha decidido “convertir la intolerancia, junto a la del presidente, en amor”.

To the dude who said I don't belong in America, I started a fundraising page for Syrian Refugees in your name. https://t.co/NOR5P48fBi pic.twitter.com/jtJOsK9GrU