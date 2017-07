El día que Justin Trudeau se subió a un ring de boxeo para... ¿defender la superioridad blanca sobre lo indígena?

Wikipedia Commons

La imagen es un caramelo, carnaza dulce al servicio del mito de Justin Trudeau. A un lado, el ahora primer ministro de Canadá, con cinco años menos, delgado pero fibroso, con una melenita que acerca los imaginarios de lo pijo y lo quinqui. Al otro, el senador más joven de Canadá por aquel entonces, luciendo tatuajes chungos, pañuelo en la cabeza y pose a lo Hulk Hogan.

Reuters/Chris Wattie

Pocos días después de tomarse esta foto, Trudeau y el conservador Patrick “Brass Knuckles” Brazeau se subían a un cuadrilátero en el Hampton Inn Convention Centre de Ottawa para boxear por una causa benéfica. A puñetazos para Fight for the Cure. “Thrilla on the Hilla”, bautizaron la velada. A pesar de que las apuestas le señalaban como claro perdedor, ganó Trudeau.

Aquel combate significó un antes y un después en la carrera de Justin Trudeau. De ser visto como un peso ligero de la política nacional, un personaje poco menos insustancial que había usado las faldas de su ilustre padre para ganar un asiento en la Cámara de los Comunes de Canadá, Justin pasó a ser una sensación. Poco después de la pelea, el primogénito de Pierre Trudeau se postulaba como candidato a liderar el Partido Liberal de Canadá. Su candidatura arrasó.

Ahora, cinco años después, y ya con Trudeau instalado en lo más alto de la política internacional, el combate vuelve a ocupar espacio en los medios. La razón es una entrevista con el primer ministro publicada por Rolling Stone en la que explica que la elección de luchar contra Brazeau no fue casual. Se le eligió a él por una razón. Y algunos ven un problema en esa razón.

“No fue un emparejamiento fortuito”, explica Trudeau. “Quería a alguien que fuera un buen complemento, y nos tropezamos con este senador con perfil de tipo duro y pendenciero de una comunidad indígena. Encajaba bien en lo que buscábamos y era un excelente contrapunto. Lo vi como el tipo de narrativa correcta, la historia correcta a contar”.

Esa última frase, a pesar de su ambigüedad, ha despertado las críticas de quienes ven una actitud colonialista colándose entre las líneas.

So "privileged white guy beats up Indian" was "the right kind of narrative? Seriously? https://t.co/8euHv2NEp2 — Malcolm French (@MalcolmFrench) July 26, 2017

“¿Así que 'chico blanco privilegiado muele a puñetazos a indio' era 'el tipo de narrativa correcta'? ¿En serio?”.

white guy in power&entitlement looks 4 an #Indigenous human to beat up so he looks like a strong white dude. How precious&colonial supreme — Terri-Lyn Creel (@ArtByTLC) July 26, 2017

“Chico blanco con poder y privilegios busca a indígena para golpearle y así parecer un tío blanco fuerte. Qué valioso y supremamente colonial”.

Trudeau literally using indigenous people as political props. https://t.co/gDveH5XJ8y via @APTNNews — Max Renn 🇨🇦 (@realMaxRenn) July 27, 2017

“Trudeau literalmente usando a gente indígena como decorado político”.

Más allá del sarcasmo tuitero, entre los críticos también hay quienes señalan lo poco que esas palabras casan con los discursos de Trudeau a favor de la inclusividad y con sus promesas de reparar las desigualdades y los agravios que sufren las comunidades indígenas de Canadá, cerca de un millón y medio de personas que en general soportan tasas de probreza, encarcelamiento y suicidio mucho más altas a la media nacional.

What is up @JustinTrudeau after all your talk of inclusion you brag about beating up a guy with the issues you swore to address .You stink — Shaman (@LordMugdock) July 26, 2017

Canada, your leader went to US media today saying that when he needed a villain to fit his narrative, an indigenous person was a good fit. — Jay Odjick (@JayOdjick) July 26, 2017

Desde el entorno del Gobierno canadiense se ha respondido al revuelo apuntando a medidas recientes como la puesta en marcha de una investigación a nivel nacional sobre décadas de violencia contra mujeres indígenas. “Estamos totalmente comprometidos con unas relaciones renovadas y con la reconciliación”, ha asegurado un portavoz de la oficina del primer ministro a The Guardian.

Mientras, columnistas como Vinay Menon apuntan al efecto pernicioso de los constantes ardides de Trudeau para ganarse la atención de los medios. Ardides porque esas anécdotas casi nunca surgen de forma espontánea.

“Este anhelo de un anti-Trump lleva a los medios estadounidenses a pasar por alto o ignorar las problemáticas similaridades entre ambos líderes, entre ellas una obsesión por la celebridad que es contraproducente para la gobernanza”, escribe Menon en el Toronto Star. “La atención es agradable. Pero una honestidad más amigable sería aún mejor”.