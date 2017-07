Justin Bieber atropella "acccidentalmente" a un paparazzi con su coche

¿Qué es una semana sin alguna noticia de Justin Bieber? Pues poca cosa. Es como un pan sin sal, sosica.

La de esta semana es un poco atípica, porque no es la clásica justinada en la que Bieber la lía petarda y se le tiran encima, ni una de esas burchadas gratuítas de las que también suele pillar el cantante sin haber hecho absolutamente nada.

Esta vez Justin se ha visto envuelto en una situación complicada sin querer y, para variar, en lugar de prenderle fuego vivo, la gente ha tenido dos dedos de frente y no lo han acribillado injustamente.

El incidente tuvo lugar a la salida de una iglesia de Beverly Hills. Bieber salía de allí con su cochazo y, mientras intentaba abrirse pasó entre los tropecientos moscardones del periodismo que lo rodeaban, golpeó a uno de ellos con la ventanilla de su coche.

Sinceramente, cuesta creer que nadie piense que el chico pudiera haber hecho eso aposta, más que nada por su reacción posterior. Justin se baja del coche y se muestra muy preocupado por el estado del fotógrafo, sin separarse de él hasta que la policía y los servicios de emergencia llegan al lugar. Mientras tanto, el resto de paparazzis se frotan las manos: esta noche se van con un premio gordo a casa.

La policía de Beverly Hills ha confirmado a Entertainment Tonight que el fotógrafo no sufrió ningún tipo de lesión que pusiera en riesgo su vida, y que "el conductor del vehículo se quedó y habló con los agentes que llevaron la investigación".

Resulta tan evidente que se trata de un accidente que en Twitter, donde despellejar a Justin Bieber por lo que sea, es deporte nacional, la mayoría de la gente saca la cara al cantante e incluso acusan al reportero de haber provocado la situación para sacar tajada del asunto.

everyone else moved out the way but the mans like "nah ima get me some money, this pap shit really ain't paying my bills." — Selickka (@Spazzybeautiful) 27 de julio de 2017

"El resto del mundo se movió del camino, pero ese hombre se queda como 'nah, voy conseguir algo de dinero, esta mierda de ser paparazzi no va a pagarme las facturas".

Seriously though- JB was worried about the guy and was legit sorry. I really hope this guy doesn't sue him he stepped in front of the Ram. — oh shit, it's chris! (@_chris_michael_) 27 de julio de 2017

"En serio, Justin Bieber estaba preocupado por el chico, y sinceramente arrepentido. Espero que el tío no lo denuncie por haberse puesto delante de su coche".

Ummm lets just say that paparazzi doesn't have to work a day in his life anymore. — DisgruntledLakersFan (@YouTwittFace14) 27 de julio de 2017

"Ummmm, simplemente digamos que el paparazzi no va a tener que volver a trabajar un solo día más en su vida".

Watch him sue for like $10,000,000 and say he was trying to murder him — Evan Hamilton (@Hamiandeggs) 27 de julio de 2017

"Mirad como le denuncia por unos 10 millones de dólares y dice que estaba intentando matarle".

That camera man was at fault. I'm no belieber but that guy was looking for a payday. Move out the damn way! pic.twitter.com/LdQ92rObD7 — Resista (@jjmariselli) 27 de julio de 2017

"Fue culpa del cámara. No soy una beleiber, pero ese tío está buscando su día de paga. ¡Muévete del malduto camino!".

La noticia llega días después de que el cantante anunciara que iba a cancelar el resto de fechas de su tour, por "circunstancias imprevistas". Bieber lleva dos años de gira ininterrumpida y el agotamiento parece haberle vencido antes de finalizar.