Justin Bieber se niega a cantar 'Despacito' y un fan le lanza un objeto a la cabeza

Crédito imagen Anonymous Belieber / Youtube.

No soy yo precisamente fan de Justin Bieber (y si lo fuera, no lo iba a contar aquí, que mis colegas podrían leerlo) pero hay que reconocer que a este chaval, incluso cuando hace las cosas bien le llueven las hostias. En esta ocasión, de forma literal.

Bieber estaba actuando el pasado día 10 de junio en el festival Summerburst de Estocolmo cuando la audiencia se puso muy pesada con que cantase Despacito.

El chaval, humildemente, explicó que no podía hacerlo: "No puedo hacer eso específicamente... no me sé la letra... no puedo". Cuando de repente, zasca, botellín de agua (o similar) aparece volando con toda la intención de arrearle al cantante un contundente hostiazo en la cabeza.

Bieber evita el golpe y consigue mantener el tipo sin cabrearse ni montar un drama, que no está nada mal. El 90% de la gente que conozco hubiese reaccionado peor.

Recientemente, a Bieber ya le dieron pal'pelo cuando, durante una actuación el directo se olvidó de la letra de la canción y rellenó sus vacíos mentales con "bla blas" y sustituyó palabras por "burrito" y "poquito". Se lió el drama, la gente ofendidísima y a Justin Bieber lo pusieron fino. El chico aprendió dos lecciones.

1) Que es incapaz de aprenderse una letra en castellano.

2) Que salir del paso haciéndose el gracioso no se le da nada bien.

Me dan ganas de emular esta maravillosa pintada de "No reírse de Pedro Sánchez, por favor", con un "No tirar cosas a Justin Bieber, por favor", que si le curtimos igual cuando hace las cosas bien que cuando las hace mal, lo vamos a confundir al pobre.

[Vía Teen Vogue]