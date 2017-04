Jordania acaba por fin con la ley que permitía al violador casarse con su víctima

Durante más de medio siglo, el artículo 308 del Código Penal jordano permitía a los violadores evitar la cárcel si se casaban con sus víctimas. Tras años de activismo contra la ley, el Gobierno de la monarquía hachemita aprobó este domingo su derogación.

A pesar de que la abolición del artículo tiene que ser aprobada por el Parlamento, lo más probable es que salga adelante y se dé como un mero trámite porque la mayoría de los diputados llevan años pidiendo que se elimine. Ahora, la medida se ha convertido en un hecho histórico a favor de los derechos humanos en el país.

La ley entró en vigor en 1960 y estipulaba que "si se rubrica un contrato de matrimonio legal entre el agresor y la víctima, se detendrá cualquier proceso judicial". Aunque desde el año pasado, la norma tomó ciertas modificaciones y quedó limitada a que los violadores podían acogerse a la norma siempre y cuando la víctima tuviese entre 15 y 18 años y después de que un Tribunal considerase si el ataque había sido consentido o no. Entre 2010 y 2015, más de 159 violadores quedaron impunes ante sus delitos, según cifras del Ministerio de Justicia, que recoge el diario El Mundo.

Durante la campaña para la derogación de la ley, la organización Equality Now hizo público el testimonio de Noor -nombre ficticio-, una joven que fue violada por su jefe después de que este la drogase. Al descubrir que estaba embarazada, Noor acudió a la Policía para denunciarle, pero su jefe, de 55 años, le ofreció a casarse con ella en virtud del artículo 308. Ella contrajo matrimonio por obligación familiar, para "salvar el honor de la familia", como indica la BBC.

"Acepté y me fui a vivir con él con todos los recuerdos de la violación. Pensé que la vida con mi bebé me alegraría pero la situación empeoró. Quería registrarlo con el nombre del padre pero no pude. Él acabó aceptando al bebé a cambio del divorcio. Y accedí porque no podía soportar vivir con mi violador", señaló Noor.

En febrero de este año, la iniciativa daba sus primeros pasos en Jordania cuando un comité real confirmó que la ley debía ser derogada. La noticia fue acogida como "un sueño hecho realidad" por la activista Lailla Naffa, tal y como recoge The Jordan Times.

Jordania se ha sumado a la iniciativa de dejar de dar refugio legal a los violadores. Otros países como Marruecos, Egipto o Etiopía habían tomado decisiones similares que después siguió Líbano o Bahréin. En Beirut, el pasado mes de diciembre, miles de mujeres protestaron frente al Parlamento con trajes de boda ensangrentados, para pedir la abolición de la ley que permitía el matrimonio entre víctima y violador, y que finalmente se produjo en febrero. De acuerdo con Equality Now, aún quedan vigentes leyes similares en Irak, Filipinas y Túnez.