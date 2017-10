La hemana de Kim Jong-un es ahora la mujer más poderosa de Corea del Norte: Reporte PlayGround

Buenos días, las manifestaciones en Cataluña y las últimas novedades con respecto a la construcción del muro de México marcan las noticias de la jornada:

Una manifestación masiva por la unidad de España ha llenado las calles de Barcelona este domingo. Según la Guardia Urbana, 350.000 personas, 900.000 según los organizadores, salieron a manifestarse acompañados de la bandera de España y la señera, en contra de la independencia de Cataluña. Bajo el lema “Basta, recuperemos la sensatez”, los partidos PSOE, Ciudadanos y PP se hicieron con la convocatoria, finalizada por los discursos de Mario Vargas Llosa y Josep Borrell.

La hermana de Kim Jong-un se acaba de convertir en la mujer más poderosa de Corea del Norte. Siguiendo el ejemplo de su propio padre, el líder norcoreano ha colocado a su hermana Kim Yo-jong en el puesto de miembro suplente del comité Central del Buró Político del Partido de los Trabajadores, uno de los puestos con mayor poder de decisión del Gobierno. Kim Yo-jong desempeñaba hasta este momento un papel de gran relevancia al ser la directora de propaganda del Partido de los Trabajadores norcoreano.

La oposición rusa le ha deseado un feliz cumpleaños a Vladimir Putin en forma de manifestaciones. Hasta en 80 ciudades de Rusia se han producido marchas pacíficas en contra del Gobierno ruso y a favor del opositor Alexei Navalny pidiendo su candidatura presidencial. El opositor tiene vetado presentarse a las presidenciales a causa de una condena por malversación de fondos. Las protestas terminaron con la detención de al menos 60 personas.

Scuffles in #StPetersburg as police arrest Navalny supporters https://t.co/aIAWjYFVls https://t.co/kFF94kxpAL pic.twitter.com/wkHVBEGFsE

Trump usa a los dreamers como moneda de cambio para construir el muro con México. El presidente norteamericano ha pedido fondos para levantar el muro a cambio de crear una legislación que proteja de la deportación a los jóvenes que estén dentro del programa DACA. Al mismo tiempo, el republicano también ha pedido reforzar las fronteras con más agentes y así impedir que los niños de América Central entren en el país de manera ilegal.

El economista Richard H. Thaler se lleva el Nobel de Economía por desentrañar la relación entre la psicología y la economía. Thaler ha estudiado durante años las consecuencias de la racionalidad limitada, las preferencias sociales y la falta de autocontrol, “demostrando cómo estos rasgos humanos afectan sistemáticamente tanto las decisiones individuales como los resultados del mercado”.

Dove pide perdón por lanzar una campaña publicitaria extremadamente racista. En el anuncio, se muestra a una mujer negra que al quitarse la camiseta se convierte en blanca debido, supuestamente al uso de la loción hidratante de la marca. La empresa ha sido duramente criticada en redes sociales por el anuncio, que ya ha sido retirado.

Dove apologised for 'racist' Facebook advert showing a black woman turning white after using @Dove lotion. pic.twitter.com/NGXyhnGuBZ