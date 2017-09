Trump propone a un político escéptico con el cambio climático como nuevo director para la NASA

La silla para administrar la NASA, vacía desde hace siete meses, se va a volver a ocupar. Todo parece apuntar a que Jim Bridenstine, republicano por Oklahoma, se pondrá al frente de la agencia espacial después de que el anterior administrador, Charles F. Bolden Jr., presentara su dimisión que el mismo día que llegó a la presidencia Donald Trump.

La Casa Blanca propone a Bridenstine, de 42 años y fuerte partidario de que empresas privadas como SpaceX o Blue Origin se sumen a la exploración espacial, aunque del Senado depende su aprobación. De momento, sabemos que el que ha estado dirigiendo la NASA durante estos meses de transición se muestra conforme.

"Me complace que el representante Bridenstine sea nominado para dirigir nuestro equipo", ha dicho Robert M. Lightfoot, coordinador en estos tiempos sin líder.

Bridenstine, un ex piloto de la Aviación Naval, llegó al Congreso en 2012 y volvió a salir elegido en las pasadas elecciones. En más de una ocasión se le ha preguntado por qué se involucraba en temas espaciales, a lo que en una ocasión respondió: "mis electores mueren en tornados. Me importa el espacio", en referencia a lo común que es el fenómeno natural en Oklahoma.

Más defensor de volver a pisar la Luna antes que de llegar a Marte y de la nave Orión que viajará a confines no explorados, la nominación de Bridenstine no gusta a todo el mundo. Los senadores de Florida Marco Rubio y Bill Nelson, republicano y demócrata respectivamente, criticaron su falta de bagaje.

"El jefe de la NASA debe ser un profesional del espacio, no un político", dijo Nelson a Politico. "Sólo creo que podría ser devastador para el programa espacial", agregó Rubio.

No sería el único político en dirigir a la NASA. James Webb lo hizo en la década de los 60 y llevó a cabo el gran Proyecto Apolo. Quizá debería preocupar más que es poco partidario del gasto dedicado a investigar el calentamiento global, aunque no niega que existe el cambio climático. Cómo lo haga, si el Senado aprueba su nominación, está por ver. Puede soprender y ser otro Webb, porque interés muestra en el espacio, o pasar sin pena ni gloria en su administración. Su oportunidad para demostrarlo todavía no ha llegado.