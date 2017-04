Jean-Luc Melénchon: el arma sorpresa de la izquierda en las elecciones francesas

Julien M. Hekimian/Getty

Macron y Le Pen. Le Pen y Macron.

Al binomio de moda en la carrera hacia el Elíseo se ha unido en las últimas semanas un nuevo elemento sorpresa. Un candidato inesperado que podría dar un giro muy interesante —y aportar cierta emoción también— a estas últimas semanas de campaña electoral francesa.

El líder del partido de izquierdas Francia Insumisa, Jean-Luc Melénchon, ha conseguido en las últimas tres semanas subir 6 puntos en las encuestas, situándose en un 18% de intención de voto. Aunque aún se encuentra a cierta distancia de los dos principales favoritos (Le Pen y Macron empatan con un 24%) , este veterano político que se define a sí mismo como el “candidato de la paz” y que pretende instaurar una VI República francesa, puede llegar a convertirse en el nuevo presidente de la República.

A sus 65 años —5 años mayor de la edad a la que pretende que se jubilen los franceses— Melénchon se ha convertido en un nuevo ídolo de masas para una izquierda que había perdido la fe en sus referentes. Exsocialista, experiodista, exprofesor de francés y extrotskista, Melénchon ha conseguido con su verborrea y sus mítines multitudinarios escalar poco a poco en las encuestas.

Elogia a la Revolución Francesa, al Frente Popular, a la Comuna de París, entona la La Marsellesa y La Internacional, lanza dardos a sus oponentes, se deja querer por su público y reproduce su imagen durante los mítines en varios hologramas que se emiten a la vez en varias ciudades.

Bajo el lema "L'Avenir en Commun" (el futuro en común) Melénchon propone edificar una VI República que suponga una ruptura radical con el actual sistema de gobierno francés y que acabe con lo que él define “la monarquía presidencial”.

En un país con desempleo, precariedad y un desencanto cada vez mayor de la población con sus políticos, la “revolución ciudadana” de Melénchon cada vez tiene más adeptos.

Bajo el lema L'Avenir en Commun (el futuro en común) Melénchon propone edificar una VI República que suponga una ruptura radical con el actual sistema de gobierno francés y acabe con lo que él define “monarquía presidencial”.

Influenciado por Podemos en España y la campaña del estadounidense Bernie Sanders, Mélenchon también ha manifestado públicamente su simpatía por las políticas de Hugo Chávez, Lula da Silva o Rafael Correa. Esas afirmaciones le han valido las críticas de aquellos que consideran sus políticas populistas, a lo que el líder izquierdista se defiende así: “Si quieren llamarme populista a mí no me importa, porque veo que el populismo no quiere decir nada. Tú eres populista, yo soy populista, Le Pen es populista, todo el mundo es populista si no está en el círculo de la razón de la gente de la izquierda oficial y de la derecha oficial", comentaba en una entrevista de 2015 en el programa La Tuerka.

Julien M. Hekimian/Getty

Entre las medidas que se perfilan en su programa electoral se encuentra la eliminación de la reforma laboral de 2016, la semana laboral de 32 horas, la creación de 3,5 millones de puestos de trabajo, la salida de la OTAN, bajar la edad de jubilación a los 60, multar a las empresas que no cumplan con la igualdad salarial, una inversión masiva, la reindustrialización del país, la mejora de los servicios públicos, una ruptura con los tratados europeos e incluso el abandono de la Unión Europea, si no se consigue una reforma social, democrática y ecológica.

“La Europa de nuestros sueños está muerta. El mercado único y los pueblos europeos están sometidos a la tiranía de los bancos y la finanza. ¿Cómo salir de esa pesadilla?”, ha llegado a decir el candidato de Francia Insumisa.

En un país con desempleo, precariedad y un desencanto cada vez mayor de la población con sus políticos, la “revolución ciudadana” de Melénchon cada vez tiene más adeptos.

Melénchon quiere acabar con “la casta dorada de parásitos incapaces e inútiles” y terminar con “la guerra contra los pobres”, en referencia a las políticas del actual Gobierno de Hollande.

Sin embargo, si se revisa el programa electoral de Melénchon y el de Marine Le Pen, no es difícil encontrar que la extrema derecha y la izquierda radical no son tan antagonistas. Mientras Marine Le Pen propone acabar con la “inmigración legal e ilegal”, el candidato de izquierdas aboga por abordar las causas del problema migratorio en lugar de acoger a los refugiados. Ambos tienen como objetivo “sacar” a Francia de la Zona Euro y los dos defendien un patriotismo económico y un proteccionismo nacional. Por otro lado, Melénchon aumentaría el gasto público en 250.000 millones de euros al año, subiría los salarios del sector público y subiría los impuestos para hacer frente a esta situación.

Por el momento, Melénchon se postula como la sorpresa de la primera vuelta en Francia. Aunque en Francia Insumisa nadie quiere cantar victoria. En 2012 también fue uno de los favoritos en las encuestas a dos semanas de la primera vuelta, cuando lo situaban en tercera posición detrás de François Hollande y Nicolas Sarkozy.

Solo hace falta recordar el precedente de uno de los referentes políticos de Melénchon, esta vez en el país vecino. Cuando todos en España daban una victoria a Podemos, la formación morada favorita en las encuestas sufrió un descalabro en las elecciones.

Habrá que esperar a ver qué pasa el 23 de abril en Francia, donde se descubrirá si el rey de los mítines franceses logra romper el binomio de moda en Francia. O todo se queda en un simple holograma anecdótico.