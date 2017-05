Extraen por primera vez 'hielo combustible' del fondo marino

Japón y China han extraído con éxito las primeras muestras de 'hielo combustible', la energía congelada en los mares que se cree que desencadenara la "revolución energética mundial" por su abundancia y porque es más limpio. Este combustible, que es una mezcla helada de agua y gas natural concentrado, encarna el deseo de muchos gobiernos que buscan escapar de los otros hidrocarburos.

Atrapado bajo lechos marinos y amplias extensiones de permahielo, se calcula que de un metro cúbico del compuesto se pueden sacar 160 metros cúbicos de gas. Con las reservas mundiales que se barajan, se podrían satisfacer las demandas globales de gas de 80 a 800 años teniendo en cuenta las tasas de consumo actuales. Porque el conocido como hidrato de metano supera en cantidad a todo el petróleo, carbón y gas sumados que contiene la Tierra.

China, con gran interés en que el smog deje de intoxicar sus ciudades, y Japón, ansioso por dejar de importar combustibles y aprovechar los que tiene helados en su costa, celebraban el hito tras más de dos décadas inmersos en investigaciones. Y no es para menos. Al tener que perforarse en lugares de bajas temperaturas donde hay una alta presión, se debe estar seguro de que no se causarán deslizamientos en el fondo marino y que no habrá fugas de metano durante la extracción.

"Hay beneficios potenciales, pero riesgos sustanciales", resumía David Sandalow, ex alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, según recoge The Independent.

China logra extraer hielo combustible en el Mar Meriodional

Según la industria, su desarrollo comercial no sucederá hasta 2030, aunque a pequeña escala podría darse ya en 2020. Estados Unidos y la India también poseen un programa de investigación encaminado a averiguar cómo extraer esta fuente masiva de energía que aloja el permafrost del ártico y el hielo antártico.

Aunque se reconoce que sería una revolución, defensores del medio ambiente recuerdan que no debe desplazar el trabajo con energías renovables. El 'hielo combustible' será menos sucio que el carbón, pero no deja de ser un hidrocarburo que calienta el planeta.