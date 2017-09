Japón asesina a 177 ballenas con supuestos "fines científicos": Reporte PlayGround

Buenos días, la alarma en Hawai ante un posible ataque nuclear norcoreano y la emergencia humanitaria en Puerto Rico marcarán la jornada de hoy:

Cara a cara entre Mariano Rajoy y Donald Trump. El presidente español se ha reunido por primera vez de manera oficial en la Casa Blanca con el estadounidense para buscar apoyo frente al referéndum independentista de Cataluña. Pero Trump ha demostrado, una vez más, que de política internacional sabe poco y que tampoco le interesa. En una rueda de prensa conjunta, Trump ha declarado que “sería una tontería que Cataluña no siga en España”, que España es un “país histórico y hermoso” y que si los catalanes tuvieran “cifras precisas” creía que “descubrirían que aman España y no se irían”.

Arabia Saudí permite por fin conducir a las mujeres. El único país del mundo que impedía a las mujeres sentarse al volante, dejará de serlo a partir de 2018. La medida ha sido impulsada por el rey Salmán que ha emitido este martes un real decreto que autoriza a las mujeres a sacarse el carnet de conducir, algo que llevan años demandando. Clérigos ultraconservadores han llegado en ocasiones a argumentar que sentarse al volante “afecta a los ovarios y la pelvis” y da resultado a “niños con problemas”.

Hawai se prepara para un ataque nuclear de Corea del Norte. A medida que crecen las tensiones entre Corea del Norte y EEUU, las autoridades consideran que los habitantes de la isla deben estar preparados para un ataque como lo harían ante un huracán o un tsunami. También se instalarán sirenas en la isla que darán a los residentes entre 12 y 15 minutos de alcanzar un lugar seguro.

Puerto Rico está al borde de la emergencia humanitaria. Tras el paso del destructor huracán María, la isla sigue sin electricidad y en algunas zona se espera que tarde meses en volver a instaurarse, lo que afecta gravemente el funcionamiento de hospitales. Tampoco hay agua corriente y las colas en las gasolineras, vigiladas por policías armados para evitar saqueos, son interminables.

Satellite night images of #PuertoRico. #HurricaneMaria knocked out power grid, millions without electricity. More @ https://t.co/UxxCHH5OVC pic.twitter.com/yUDLk8V0Jf