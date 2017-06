“Por qué no estoy de acuerdo con mi padre”: la portada de Ivanka que se ha vuelto meme

Getty

Cuando Ivanka llena titulares, sea por el motivo que sea, siempre termina saliendo mal parada. Ser la hija de uno de los presidentes más odiados de la historia de Estados Unidos no es un buen punto de arranque, claro está. Pero que trabaje directamente para él como "su asistenta especial" tampoco ayuda.

Ivanka quiere gustar, quiere caer bien. Y lo quiere hacer sin renunciar a ser la niña de los ojos de su padre. No fucking way.

La portada de la revista US Weekly de esta semana viene a ser la encarnación de esta última idea. En ella, la vemos con mirada segura, pero tierna, con titular que reza: "Por qué no estoy de acuerdo con mi padre".

"WHY I DISAGREE WITH MY DAD" is the cover of this week's @USWeekly pic.twitter.com/0PMEn7sGVQ — Brian Stelter (@brianstelter) 7 de junio de 2017

¿Escucháis eso? Son las risitas de fondo de todo el que está pasando ahora mismo por delante de un kiosko en Estados Unidos.

Lo cierto es que el artículo es un poco tramposo. La publicación cita en realidad a una "fuente cercana a Ivanka", y la historia del interior no tiene ninguna entrevista, sino que es una recopilación de citas previas.

Pero teniendo en cuenta que US Weekly pertenece al conglomerado American Media Inc., cuyo CEO, David J. Pecker, es un gran amigo del presidente Trump, tampoco sería de extrañar que todo fuera una estrategia para que Ivanka limpiara su imagen y así poder salvar su marca.

Just trying to save her "brand". — SHEREE YABLON (@ShereeYablon) 7 de junio de 2017

"Solo está tratando de salvar su 'marca'".

Ivanka trying a total makeover. My ? - @IvankaTrump how about the activists in China arrested/disappeared investigating your sweat shop? https://t.co/yosF0HKFis — Amy Siskind (@Amy_Siskind) 7 de junio de 2017

"Ivanka está intentando hacerse un lavado de cara total. Mi pregunta es, ¿Qué pasa con los activistas en china que han sido arrestados o han desaparecido mientras investigaban tu tienda".

Oh please. She's trying to save face because her business is suffering. — Camille (@cosmiclatte_1) 7 de junio de 2017

"Oh, por favor. Está intentando salvarse porque su negocio está sufriendo".

Han jugado una doble baza haciendo que a primera vista parezca que Ivanka le ha echado valor para enfrentarse a su padre, pero a sabiendas de quien indague un poco verá que ella no se ha posicionado realmente contra él, sino que se trata de la versión de una fuente cercana. Una estrategia un poco chapucera de bienquedismo que en Twitter solo ha provocado una oleada de memes.

Why I Disagree With My Dad pic.twitter.com/ByOXRo6Rxj — Paul F. Tompkins (@PFTompkins) 7 de junio de 2017

"Por qué no estoy de acuerdo con mi padre".

"Why I Disagree With My Dad" pic.twitter.com/t5bCm0wHUF — Stephen Sajdak (@stephensajdak) 7 de junio de 2017

"Por qué no estoy de acuerdo con mi padre".

why i disagree with my dad pic.twitter.com/FIffKp5bTi — Mira Gonzalez (@miragonz) 7 de junio de 2017

"Por qué no estoy de acuerdo con mi padre".

Why I Disagree With My Dad pic.twitter.com/ybXZpmf15O — Tim Dotcom (@timothypmurphy) 7 de junio de 2017

"Por qué no estoy de acuerdo con mi padre".

WHY I DISAGREE WITH MY DAD pic.twitter.com/XWsCpCB0Re — Lauren Duca (@laurenduca) 7 de junio de 2017

"Por qué no estoy de acuerdo con mi padre".

wHy I diSaGReE wItH mY daD pic.twitter.com/2HemWtujzd — andré (@carIisIe) 7 de junio de 2017

"Por qué no estoy de acuerdo con mi padre".

I guess "Why I disagree with my dad but do nothing to stop him from doing what he wants" doesn't fit on the cover https://t.co/YXwf08CFl1 — Kevin (@Kpower90) 7 de junio de 2017

"Supongo que 'Por qué no estoy de acuerdo con mi padre pero no hago nada por tratar de detenerle de hacer lo que hace' no entraba en la portada".