Ivanka Trump dice que pasó por una etapa punk e internet se troncha de la risa

El pasado 10 de octubre Ivana Trump (ex mujer de Donald Trump y madre de su hija Ivanka) publicó unas nuevas memorias. Probablemente ni yo, ni la mayoría de mis amigos tendríamos cuerpo, tiempo, ni ganas de tragarnos un libro entero sobre la vida de esta señora. Por suerte, la gente de The Cut si lo ha hecho, y ha encontrado un capítulo que se ha convertido en uno de los mejores chistes no intencionados del año.

Ivanka Trump dice que pasó una etapa punk en la adolescencia. La propia Ivanka lo explica así en el libro. Get ready for the cringe:

"Durante mi fase punk en los noventa, me gustaba mucho Nirvana. Mi armario consistía en pantalones rotos de pana y camisas de franela. Un día después del colegio me teñí el pelo de azul. Mi madre no fue muy fan de esta decisión. Me cogió e inmediatamente fue a la droguería más cercana a comprar un tinte de pelo de 10 dólares. Esa noche me obligó a teñirme el pelo rubio de nuevo. El color que eligió era tres tonos más claro que el mío... y nunca he vuelto atrás".

Como persona con el pelo azul y entendida en el tema, dudo bastante de la veracidad de esta parte de la historia. Si Ivana Trump consiguió quitarle a su hija de la cabeza el azul recién teñido en casa sin dejar a la chiquilla calva o con el pelo verde putrefacción, esa señora debería tener su foto enmarcada en el Harvard de la Peluquería. Probablemente la situación se resolvió en un salón de belleza carísimo, pero eso no sonaba nada punk.

Cromatismos capilares aparte, creo que todos hemos arrugado el hocico en el mismo punto: ¿Fase punk por escuchar Nirvana? Really?

Hay que tener los ovarios bien grandes para, siendo Ivanka Trump, decir que tuviste una fase punk. Punk de qué, hija mía. Lee un poco. Googlea. No sé. — Piu (@inobstruible) 17 de octubre de 2017

Grunges del mundo, sentimos decepcionaros, pero ahora todos habéis pasado al bando punk, palabrita de Ivanka Trump.

Ivanka Trump's says she was "punk" because she listened to Nirvana in her teens. pic.twitter.com/dp2N1y4pST — Muad'dib Lind (@jaalyn) 17 de octubre de 2017

"Ivanka Trump dice que era 'punk' porque escuchaba a Nirvana de adolescente".

Ivanka is trying to take away our heritage!! OUTRAGE!!! Grunge is not Punk. https://t.co/SQDDFOrbuu pic.twitter.com/SHtE1pYom3 — Dusty (@DustinGiebel) 17 de octubre de 2017

"Ivanka está intentando robarnos nuestra herencia. RABIA. El grunge no es punk".

Fuese punk, grunge o cantante de copla, la muerte de Kurt afectó mucho a la pobre Minivanka:

"No pasó mucho tiempo hasta que Kurt Cobain, el cantante, letrista y guitarrista de Nirvana, se suicidó. Estaba en shock y muy perturbada. Mi madre no tenía ni idea de quién era Kurt Cobain, pero empatizó muchísimo. Después de tirarme 24 horas llorando desconsoladamente sola en mi habitación —drama total— mi madre me sacó de allí y me llevó a cenar", escribió.

No os molestéis en buscar fotos de Ivi con el pelo de colores y los pantalones rotos, que ya he googeleado y nanai. Lo más parecido que hay por ahí es esto.

Por suerte, en la viña de Internet siempre hay gente dispuesta a recrear las imágenes que el mundo no nos brinda.

Ivanka Trump said she had a "punk phase" so here's proof pic.twitter.com/cdHMrvvoPA — ربعیہ خالد (@RabiyaKhalid4) 17 de octubre de 2017

"Ivanka Trump dijo que tuvo una fase punk, aquí está la prueba".

El concepto de "Ivanka Punk" es demasiado fuerte como para dejarlo pasar de largo.

Oh my goodness. "Punk Ivanka Trump" moment is the best thing, ever. — HT (@encyclopediaHT) 18 de octubre de 2017

"Oh Dios mío, este momento 'Ivanka Trump Punk' es lo mejor que ha pasado nunca".

Y las bromas eran demasiado fáciles como para no hacerlas.

You had- AT MOST- a Sum 41 CD. https://t.co/eKSDvVKUXg — Dave Holmes (@DaveHolmes) 17 de octubre de 2017

"Tuviste COMO MUCHO, un disco de Sum 41".

Ivanka Trump, punk as fuck in Aspen in 1998 pic.twitter.com/dWFg5zLOXD — Christian Nightmares (@ChristnNitemare) 17 de octubre de 2017

"Ivanka Trump, punk de cojones en Aspen 1998".

Stop saying Ivanka isn't punk. One time in 1996 she ate her salad with an oyster fork. WITH AN OYSTER FORK. — Ali Davis (@Ali_Davis) 18 de octubre de 2017

"Dejad de decir que Ivanka no es punk. Una vez en 1996 se comió una ensalada con un tenedor de ostras. CON UN TENEDOR DE OSTRAS".

Ivanka Trump claims she had a “punk phase.” It was the day she made the servants buy her a slightly darker shade of eyeliner. — Lily Rose (@LilyRoseLynn) 17 de octubre de 2017

"Ivanka Trump dice que tuvo una fase punk. Fue el día que hizo a sus sirvientes comprarle un eyeliner de un tono ligeramente más oscuro".

Ripped a fishnet stocking while getting out of the limo https://t.co/A6Vbn2jdcp — Farran Nehme (@selfstyledsiren) 17 de octubre de 2017

"Se rompió unas medias de rejilla al salir de la limusina".

"Ivanka Trump escuchó 30 segundos de una canción de Avril Lavigne y dice que pasó por una fase punk".

Vamos a darle un poco de cancha a la pobre Ivy, tampoco nos cuesta tanto, ya llevamos 15 años dejando que Avril Lavigne se crea punk por haberse pegado 4 extensiones de colores... Tampoco nos cuesta tanto hacer lo mismo con Ivanka.

"Sk8er Boi from Avril Lavigne was pretty good" - Ivanka Trump — 🎃=^.^=🎃 (@devilishxcherub) 17 de octubre de 2017

"'Sk8er Boi de Avril Lavigne era bastante buena' - Ivanka Trump".