Ivanka Trump tuiteó a favor de la comunidad LGTB y ya podéis imaginar lo que pasó después

Aunque Ivanka y su marido juren y perjuren que ellos luchan por los derechos de la comunidad LGTB, a la gente le cuesta bastante trabajo creerse esa pose. Son este tipo de personas que, de haber nacido en Toledo y llamarse Antonio, usarían frases del tipo “No, si a mí los MARICONES no me molestan, a mí lo que me molestan son las LOCAZAS”.

Ivi, tía (¿Puedo llamarte Ivi?), si tan a favor estás de los derechos de la gente homosexual, bisexual y transexual, con todo el dolor de tu corazón no hubieses apoyado a tu padre en la campaña. La vida es dura, hay que posicionarse, y da más rabia un chaquetero que un tarado consecuente. Por eso se te plantó un aquelarre de peñita danzatoriza a liar una manifa en la puerta de tu casa.

( En la que tu vecina, la muy cabrona, se echó buenas risas).

Y por eso cuando ahora tuiteas en modo full support LGTB...

Logging back on after Shavuot, wishing everyone a joyful #Pride2017. This month we celebrate and honor the #LGBTQ community. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2 de junio de 2017

"Me vuelvo a conectar después del Shavout para desearle a todo el mundo un feliz Orgullo 2017. Este mes celebramos y honramos a la comunidad LGTB".

I am proud to support my LGBTQ friends and the LGBTQ Americans who have made immense contributions to our society and economy. — Ivanka Trump (@IvankaTrump) 2 de junio de 2017

"Estoy orgullosa de apoyar a mis amigos LGTB y a los americanos LGTB que han hecho inmensas contribuciones a nuestra dociedad y nuestra economía".

... la gente te manda a freir pimientos, o lo que sea que te manden a freír en Estados Unidos. Big Macs, o lo que sea.

Tweet at your dad, please. — Dan Wilbur (@DanWilbur) 2 de junio de 2017

"Tuitea a tu padre, por favor".

check your mentions sweetie pic.twitter.com/kBpULYu1HS — steven j. horowitz (@speriod) 2 de junio de 2017

"Revisa tus menciones, guapa".

ACTIONS SPEAK LOUDER THAN WORDS — Tyler #ChosenFamily (@tyleroakley) 2 de junio de 2017

"Las acciones hablan más alto que las palabras".

hey your dad hasn't issued a statement on pride month yet and his VP supports gay conversion therapy so who's the "we" in that sentence — Victoria McNally (@vqnerdballs) 2 de junio de 2017

"Ey, tu padre todavía no ha hecho ningun comunicado sobre el mes del orgullo y su vicepresidente apoya la terapia de conversión para gays, así que ¿quién es el 'nosotros' de esa frase?".

Name literally one LGBTQ friend. — Chris Rollins (@chrisrollins_) 2 de junio de 2017

"Nombra solo uno de tus amigos LGTB".

"¿Tus amigos LGTB?".

Girl, really? Start walking the walk then. Beginning with a walk in the direction of this virulently homophobic VP you guys employ. — John Norris (@Jonnynono) 2 de junio de 2017

"¿Chica, en serio? Empieza a andar en ese caso. Empieza el paseo en dirección al virulento homófobo que tu padre ha contratado como vicepresidente".

Desde tu posición, casi mejor sonríe y asiente, porque cada vez que abras la boca te van a crujir.