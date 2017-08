Venganzas, secuelas y detenciones arbitrarias: Mosul tras su liberación

Getty Images

Más de un mes después de la liberación de Mosul, el eco de los disparos sigue retumbando en sus calles. Mientras buscan venganza entre las secuelas de una batalla de más de año y medio, a un número incontable de iraquíes no le ha quedado otra opción que aferrarse a un futuro incierto.

I. Sin garantías de seguridad

"Habitantes de aldeas cercanas a la ciudad se están tomando la justicia por su mano. Matan a base de palizas o de pedradas a vecinos que, a pesar de haberlo negado, están acusados de pertenecer al ISIS. En el caso de dejarlos con vida, queman sus casas y les destierran", explica a PlayGround el periodista Alberto Sicilia, que estuvo recientemente en el lugar.

Los familiares de los militantes del grupo terrorista tampoco han podido escapar del punto de mira. Um Ali, viuda de 50 años, es una de ellas desde que dejó de dormir por temor a sufrir represalias. "Ha habido ataques con granadas. Ya no puedo salir de mi casa. Sé que la gente quiere hacerme daño, y me siento culpable", confesaba a The Intercept.

Los que no caen en las garras de la justicia popular están siendo arrestados por las autoridades iraquíes, que en múltiples ocasiones no cuentan con pruebas que inculpen al sospechoso, detalla a PG un reportero freelance de Irak, Meethak Al Khatib. Añade que en casos individualizados se pueden perpetrar ejecuciones sin el conocimiento del Gobierno de Haider al-Abadi. Y en otras circunstancias, algunos vecinos incluso saldan venganzas personales señalando a otros que podrían no tener ningún vínculo con los islamistas radicales, indica Sicilia.

A pesar de las claras evidencias de su debilitamiento, los militantes del ISIS siguen activos en la zona. Después de haber sido despojados de gran parte de los territorios que habían ocupado, también les sobran los motivos para querer vengarse. Camuflándose entre los civiles, durante las últimas semanas han perpetrado ataques puntuales en el que fue su último gran bastión en Irak, sostiene Al Khatib. "Cinco días atrás, uno de ellos protagonizó un atentado suicida contra las fuerzas iraquíes en la Old City. Se inmoló allí en medio, pero no sé a cuántas personas mató".

Parte de la infiltración de los yihadistas es responsabilidad de la corrupción que permanece arraigada entre algunos militares del país, según denunció a The Independent el exministro de Hacienda de Irak, Hoshyaer Zebari. A partir de informes del servicio de inteligencia kurdo, alegó que para burlar los controles de seguridad no tienen más que ofrecer untos de 1.000 dólares —unos 850 euros— a ciertos soldados.

La tormenta de proyectiles de Mosul finalizó con la muerte de más de 40.000 civiles, de acuerdo con los mismos documentos a los que tuvo acceso el rotativo británico. Ahora el escenario al que se enfrentan múltiples supervivientes está repleto de secuelas que vetan cualquier oportunidad de escapar del recuerdo de aquellos dìas. Lidian con amputaciones, pérdidas de órganos vitales o infecciones que les acompañarán de por vida en una nación con "un sistema sanitario ahogado", explica a PGMaría Jesús Albaladejo, que trabajó durante tres meses como enfermera en un hospital situado a 80 kilómetros de Mosul para la organización EMERGENCY.

Aunque lo que persistirá con más tenacidad serán las secuelas psicológicas. Tras convivir a diario con la muerte, enfrentarse al fallecimiento de familiares y presenciar una batería más de calamidades que nadie tendría que ver "nunca podrán recuperarse", lamenta la coordinadora del mismo hospital, Attilia Serpelloni. "Externamente se aprecian sus cicatrices y sus fisuras. Pero también están heridos por dentro. Y eso lo llevarán siempre", añade.

II. Un futuro incierto para Irak

Algunos locales explicaron a Sicilia que inicialmente parte de Mosul dio la bienvenida a los islamistas radicales porque ya no aguantaban la corrupción de las autoridades, ni tampoco la inseguridad que había atestado sus calles. Ahora la ciudad es una montaña de escombros que revive la evocación de todas las vidas destruidas en el asedio.

"Si el gobierno no se centra en reconstruir la ciudad, Mosul se rebelará. La gente está casi tan enfadada con ellos como con el ISIS. Podría desencadenarse otro levantamiento sunita – minoría religiosa a la que pertenecen gran parte de los miembros del ISIS – o alguna maniobra del grupo yihadista. Se repetiría el mismo ciclo", dice. Aunque para el reportero iraquí, el motivo por el cual su recuperación está lejos de materializarse radica en la crisis económica que atraviesa el país, cuyos recursos se destinan mayoritariamente al ejército.

A pesar de los abismos que han separado a chiitas, kurdos y sunitas desde que Irak se independizó del Imperio Otomano en 1919, en los últimos años se han unido para hacer frente al enemigo común. Pero los conflictos políticos que les alejan de una posible reconciliación no cesan, informa Al Khatib.

Los kurdos siguen persiguiendo incansables el deseo de independizarse. Su resolución pretende culminarse en el referéndum del próximo 25 de setiembre que, probablemente, el gobierno terminará rechazando. Hay pocas posibilidades de que los cristianos, yazidis, kurdos y otras minorías que han vivido en los alrededores de Mosul durante años lleguen a abrazar a los sunitas de la ciudad, quienes " son acusados de apoyar al ISIS por compartir la misma religión", detalla el reportero. Y civiles de algunas áreas sunitas han sufrido ejecuciones y torturas, por parte de las milicias de mayoría chiita de las Fuerzas de Movilización Popular (PMF), que también podrían acrecentar las rivalidades.

Ante el frustrado intento de establecer su Estado Islámico en Irak, Al Khatib pone sobre la mesa una radiografía del debilitamiento de los yihadistas. La mayor parte de sus antiguos territorios están controlados por las fuerzas iraquíes, los pocos que les quedan están cercados por las mismas y, tras la notable cantidad de hombres caídos en el asedio, solo pueden atacar pequeñas aldeas. Pero aún así, cree que por el momento su influencia perdurará. Los combatientes locales seguirán levantando las armas en su nombre para ejecutar los ataques que recordarán que nunca se marcharon.

III. El coste humano de la batalla

Desde que el ISIS proclamó su califato en la mezquita de al-Nuri más de tres años atrás, una batería infinita de violaciones a los Derechos Humanos convirtió a Mosul en la estampa de lo que sería el infierno. "Cuando alguien pretendía escapar, las mujeres del grupo terrorista se inmolaban en medio de la multitud tras haberse hecho pasar por civiles", denuncia a PG la fotoperiodista Laurence Geai al recordar su paso por el campo de batalla. "Hubo un paciente que pasó semanas en el hospital sin saber si su familia había muerto. A los pocos días, supo que solo la mitad permanecía con vida", recuerda Albaladejo.

Los yihadistas no son los únicos que tienen las manos manchadas de sangre. La organización que monitorea los civiles fallecidos en ataques aéreos, AirWars, lo condena en un informe. Desde 2014 hasta 2017, más de 4.887 inocentes han muerto en Irak y en Siria a causa de los bombardeos de la Coalición Internacional contra el Estado Islámico, liderada por Estados Unidos. Aunque ésta solo ha reconocido la responsabilidad del fallecimiento de 544.

La brutalidad también se propagó entre las filas de las fuerzas iraquíes que operaban en tierra. Un chiita y un sunita combatiendo juntos al ISIS era la idea preconcebida que tenía el fotógrafo Alia Arkady para su reportaje. Pero, tras convivir con ellos, el resultado fue un retrato de violaciones, torturas y ejecuciones a personas presuntamente vinculadas a los militantes islamistas.

El asedio de Mosul, su liberación y el futuro incierto al que se enfrenta el país muestran que, por mucho que las armas disparen en nombre de la "paz", hay sufrimientos que son imposibles de apaciguar.