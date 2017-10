¿Está Irak al borde de una nueva guerra?

Getty

Suenan tambores de guerra en Irak.

Después de la escalada de tensiones desencadenada tras el referéndum kurdo, las fuerzas iraquíes perpetraron ayer una ofensiva en defensa de la unidad del país. Se hicieron con la ciudad de Kirkuk, rica en petróleo, provocando la huida de miles de personas que temían sufrir represalias, haciéndose con el complejo del gobernador de la ciudad y retirando la bandera kurda que ondeaba sobre éste.

#BREAKING: Iraqi forces are inside the office of Najmaldin Karim, governor of #Kirkuk city. #KurdistanBlockade pic.twitter.com/p3YPLFMIML