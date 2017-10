Esta madre intentó hacerse la moderna con su hija, pero todo acabó siendo lamentable

Todos hemos vivido ese angustioso momento de ver a nuestras madres tratando de hacerse las guays y fracasando terriblemente en el intento.

La mía, por poner un ejemplo, hace unos 15 años pensó que poner una "X" al final de las palabras la hacía sonar más moderna, así que cuando estábamos por ahí y quería que mi hermana menor y yo la acompañásemos al baño (porque las amigas van juntas al baño), nos decía excesivamente sonriente:

"Chicax, ¿vamos a hacer un pix?"

Una de las maravillas de la era de Internet es que estas pifias maternales que antes se quedaban en la anécdota familiar ahora pueden ser compartidas con el mundo con un solo screenshot. Y en el top del ránking mundial de patinazos de madre está desde ya la madre de Grace, una chica de 23 años residente en Boston que escribió a su hija que se andase con cuidado porque había llegado la " ass eating season", esto es, la "temporada de comer culo".

!!!!!!!!! WHO DID THIS TO MY INNOCENT MOTHER !!!!!!!! pic.twitter.com/zneJIzKu6f — Grace (@graceL721) 19 de octubre de 2017

"¿Quién le hizo esto a mi inocente madre?".

"Tuve que leerlo un par de veces pensando que yo había entendido algo mal, y al momento supe claramente que ella pensaba que significaba otra cosa", explicó Grace a Mashable. La hija le preguntó a su madre qué creía que significaba "temporada de comer culo", a lo que ella respondió:

" ¡Está el suelo helado! ¡Resbaladizo! ¡Te caerás y comerás culo"

Según las declaraciones de la hija a Buzzfeed, Grace cree que su madre debió leer la frase en alguna parte y sacó sus propias conclusiones. "Creo que esto debe de ser algo que habrá escuchado, o visto en un meme, y lo ha confundido con la expresión ' eating shit'", comentó la hija.

Al parecer la madre de Grace pensó que "ass eating season" (temporada de comer culo) es sinónimo de "eating shit" (comerse una mierda), una expresión equivalente a "pegarse un piñazo" o "comerse el suelo" y que la gente utiliza en inglés para expresar una caída coloquialmente.

Grace decidió llamar a su madre para decirle que no debería ir por ahí usando esa expresión inventada. "Le dije que era algo sexual, no le dije qué exactamente, pero le recomendé que no lo fuera diciendo".

La madre de Grace, entonces, ignoró las advertencias de su hija y se apresuró a Google para confirmar sus sospechas. Y ahí, claro, vio la luz: "comer culo" significa literalmente "comer culo". "No paraba de reirse y dijo que no tenía ni idea", explicó Grace.

Más de 100.000 retuits y 400.000 likes después, la anónima madre de Grace se ha convertido en todo un fenómeno de Internet.

Holy shit that’s the funniest thing I’ve read today. I hope the culprit spreads ass eating season to a thousand mums. — Aaron Mitchell (@AaronJMitchell) 19 de octubre de 2017

"Jo-der, esto es la cosa más divertida que he leído hoy. Espero que la corrupción de la temporada de comer culos se propague a miles de madres".

@Chazraps she's been hanging out with a bad crowd. They're corrupting her. — Niqui (@NiquiTina) 19 de octubre de 2017

"Ha estado juntándose con malas influencias, la están corrompiendo".

Me as a mom, trying to be cool — Morgan Elizabeth (@mmmoregano) 20 de octubre de 2017

"Yo como madre, intentando molar".

En realidad, una de las lecciones más importantes que nos ha enseñado la vida es que nunca hay que llevar la contraria a una madre, así que mejor que os vayáis mentalizando.

Si la madre de Grace dice que ha empezado la temporada de comer culo es que ha empezado la temporada de comer culo.