Elon Musk cree que la inteligencia artificial desencadenará la III Guerra Mundial

Elon Musk está preocupadísimo. Y no es por el lanzamiento del sexto ensayo nuclear de Corea del Norte este fin de semana. Lo que verdaderamente preocupa al fundador de Tesla y SpaceX es la Inteligencia Artificial. Según el empresario, el desarrollo de la inteligencia artificial es l a mayor amenaza a la que se enfrenta la humanidad y podría desembocar en una III Guerra Mundial.

Así lo dejó caer en este tuit.

China, Russia, soon all countries w strong computer science. Competition for AI superiority at national level most likely cause of WW3 imo.