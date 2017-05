Un nuevo estudio confirma que Instagram es la peor red social para tu salud mental

Abrir Instagram es como transportarse a una realidad paralela. A un planeta diferente poblado por personas con cuerpos y sonrisas perfectas que se pasan la vida comiendo platos impresionantes sin engordar y pagándose viajes por todo el mundo sin necesidad de dar palo al agua.

Tu yo adulto tiene bastante claro que mucho de lo que está viendo solo puede explicarse con la magia del Photoshop, el encuadre y el acceso a la cuenta corriente de unos padres con mucho dinero, pero la parte del cerebro que se encargaba de que te tragaras las mentiras de los Reyes Magos, el Ratoncito Pérez y el Niño Jesús no para de chillarte, "¡Mira qué guapa es esta gente, y qué felices son, y tú aquí con tus noodles de sobre apoyados sobre el michelín y comiendo delante del ordenador!".

Si tu también te has sentido escoria social scrolleando Instagram, tranquilo, no estás solo: según un nuevo estudio de la Royal Society for Public Health del Reino Unido, esta red social con 700.000 millones de usuarios está contribuyendo directamente a que cada vez padezcamos más ansiedad, depresión, falta de sueño y problemas con nuestro aspecto físico. Especialmente entre la gente joven.

Para realizar este estudio, además de utilizar informes previos sobre el impacto de las redes sociales sobre la salud de sus usuarios, se encuestó a unas 1500 personas de edades comprendidas entre los 14 y los 24 años. El objetivo era descubrir cómo diversas redes sociales —Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y Twitter— podían estar afectando a su salud, para bien y para mal. Las preguntas trataban sobre la ansiedad, el sentimiento de conexión con una comunidad, el sentimiento de identidad, la calidad y las horas del sueño, y la imagen corporal, entre otros.

La plataforma que peor salió parada fue Instagram, que parece ser el peor enemigo contra le autoestima de las chicas jóvenes. "Instagram hace que las chicas y las mujeres sientan que sus cuerpos no son suficientemente buenos", dijo uno de los participantes de la encuesta. "La gente añade filtros y edita sus fotografías para que parezcan perfectos".

Algunos de los datos de este estudio asustan bastante: además del aumento exponencial del acoso online, la falta de sueño es otro de los problemas relacionados con las redes sociales. Una de cada cinco personas se despierta durante la noche para leer los mensajes y las notificaciones que ha ido recibiendo, haciendo que se sientan agotados a lo largo del día.

Hay que aclarar que las redes sociales no solo nos dan más complejos y bajón: un 70% de los participantes aseguró haber recibido apoyo a través de ellas, y muchos aseguraron que les servían para crear y mantener relaciones online y como foro en el que expresar sentimientos positivos.

Pero lo cortés no quita lo valiente, ni los buenos momentos que nos da un hilo de Facebook compensan las lloreras delante del espejo,

Pero queda claro que ha llegado el momento de tomar muy en serio las implicaciones para la salud que tienen las redes sociales, y de empezar a exigir ciertas conductas . Un bueno comienzo sería, por ejemplo, que marcas, famosos e influencers señalen claramente cuáles de sus fotografías han sido digitalmente retocadas o son un anuncio pagado.

[Vía Quartz]