Instagram se ha llenado de cejas ondulantes y todo el mundo quiere arrancarse los ojos

Que nadie se lleve de momento las manos a la cabeza. Antes de nada, recordemos algo: las modas de Instagram, en general, nacen y mueren en Instagram, así que no os asustéis con las imágenes que vais a ver a continuación, lo más probable es que jamás en la vida os crucéis a nadie por la calle que lleve estas cejas.

Cuando a las make up gurús se les acaban las cosas que desempaquetar, los productos que evaluar, los tutoriales de maquillaje para día, noche, Halloween, carnaval, brunch, bodas, bautizos, comuniones, funerales, conocer a tus suegros, excursiones al campo, clases de introducción al submarinismo o primer contacto con una raza extraterrestre, las chavalas tienen que echarle una dosis extra de imaginación a su trabajo para poder postear.

La nueva moda que está desconcertando dentro y fuera de la comunidad beauty son las wavy brows (cejas ondulantes), también llamadas squiggle eyebrows (cejas garabato).

Al parecer la bloggera de belleza Promise Tamang fue la primera en empezar con la tendencia en su perfil.

New Brow trend??? When you're tired of being basic. Somebody dare me to go out like this 🌊 @melovemealot vibezz

En cuestión de días las cejas ondulantes habían invadido la red social.

Muchas de las imágenes tienen más de Photoshop que de habilidad con los pinceles, todo sea dicho.

Wavy brows 〰〰 #wavybrows#trends#crazygirl#makeup

come through @missqueensateen tho .. 😌💕📉

i feel wavy thx @melovemealot

🐬🐬🐬

En Twitter, que la peña se anda con menos chorradas, los usuarios han dejado bastante clara su opinión al respecto.

I didn't spend the last few years figuring out how to draw on my eyebrows just for squiggle brows to be a new trend 🙅🏼 — Emily Perkins (@Em_perkk) 31 de agosto de 2017

"No me he pasado los dos últimos dos años intentando averiguar cómo pintarme las cejas para que las cejas garabato sean una nueva moda ahora".

squiggle eyebrows content needs to be removed from my instagram IMMEDIATELY pic.twitter.com/ksefChXHVu — Bryanna Cappadona (@brycappa) 31 de agosto de 2017

"El contenido de cejas garabato necesita ser eliminado de Instagram INMEDIATAMENTE".

Eyebrows are deeply important to me, and this squiggle brow trend is causing me much psychological distress. — Arielle (@mrstschinkel) 31 de agosto de 2017

"Las cejas son algo profundamente importante para mí, la moda de las cejas garabato me está causando mucho daño psicológico".

IDK WHATS THIS WAVY SQUIGGLE EYEBROWS TREND PPL ARE TRYING TO MAKE HAPPEN BUT IT MUST BE STOPPED IMMEDIATELY pic.twitter.com/1zBf4ul4Kq — infinite Ferris (@ladynymeria) 31 de agosto de 2017

"No sé si esta gente de las cejas ondulantes/garabato está intentando que esto pase de verdad, PERO TENEMOS QUE DETENERLOS INMEDIATAMENTE".

Lo cierto es que ni dentro de la burbuja instagramera la gente ha podido tomarse esta nueva moda demasiado en serio y han empezado con posts de cachondeo sobre el tema.

Que si wavy lips.

New trend alert!!!1!!1! Wavy Lips... 👍🏻 or 👎🏻? Obviously this is MAKEUP and NOT FaceTune, any haterz will be #BLOKT (update - issa joke)

Que si tutoriales de bromi.

Que si mejor las cejas rayo.

Que si las cejas ondulantes ya están pasadas, que lo nuevo son las cejas polla.

We heard of squiggle brows, now get ready for penis brows !

"hemos oído hablar de las cejas garabato,

O mejor una versión gore para quedarse con toda la peñuqui.

⛔️NOT REAL, JUST MAKEUP ⛔️ _____ 92/100 ✖️ #wavybrows Trend the permanent way 😝

A mí, personalmente, no me matan. Pero si tengo que elegir entre esto y las feather brows (cejas de plumas) de hace unos meses...

... me quedo mil veces con estas cejas de lombriz retorcida.

feather brow trend and now wiggle brow LMAO STOP — mes (@zxcvbnmesa) 26 de agosto de 2017

"Primero la moda de las cejas de plumas y ahora las cejas garabato. Me parto, parad".

A todo esto, se dice, se comenta, que la siguiente moda efímera de Instagram serán las cejas trenzadas. Para que os vayáis mentalizando, y tal.