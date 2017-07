India acaba de plantar 66 millones de árboles en 12 horas

CMMadhyaPradesh/twitter

India amaneció con un plano campo de tierra y se acostó con un bosque. Como muestra de su lucha contra el cambio climático, el pasado domingo el país asiático rompió el récord de la reforestación por segunda vez con una hazaña ecológica: plantó más de 66 millones de árboles en tan solo 12 horas.

Entre las 7 am y las 7 pm, un marea de voluntarios esparcieron semillas y plantaron veinte especies diferentes de árboles jóvenes a lo largo del río Narmada, en el estado de Madhya Pradesh. El año pasado, el país también sorprendía cubriendo una zona en el estado norteño de Uttar Pradesh con cerca de 49 millones de árboles en 24 horas.

El tercer país más contaminante del mundo por detrás de Estados Unidos y China está cumpliendo su palabra. En el Acuerdo de París se comprometió aumentar la superficie forestal a 95 millones de hectáreas para 2030.

" Plantar árboles no solo ayuda a Narmada, sino que sirve a la humanidad. Se trata de salvar el mundo", escribió Shivraj Singh Chouhan‏, jefe de gobierno de la región india de Madhya Pradesh, en su cuenta de Twitter.

Desde la cuenta oficial del Estado, se subía un vídeo con la labor de los ciudadanos.

