La patrulla de adolescentes indias que se dedica a patear el culo a los acosadores

Brigada Lucknow

Las calles estrechas y sin asfaltar de Madiyav, un suburbio situado en las afueras de la ciudad india de Lucknow, no entrarían nunca en la definición de “un lugar seguro”. Las aguas residuales empapan ambos lados de la calzada y la basura se acumula en los rincones. Los recovecos que forman las chabolas de techo de uralita y la falta de luz en el barrio hace que salir a la calle por las noches sea un reto peligroso, sobre todo para las mujeres.

Sin embargo, en esas mismas calles estrechas, sin asfaltar y poco seguras de Madiyav hace años que se está gestando una revolución. Adolescentes de 13, 14 o 15 años, vestidas de rojo y negro patrullan la zona, señalan con el dedo a los acosadores de mujeres y desafían con la cabeza bien alta la cultura del silencio y la culpa que impera en el país donde cada 20 minutos se viola a una mujer.

Conocidas como las Brigadas Rojas Lucknow, su labor empezó hace unos cuantos años cuando su fundadora, Usha Vishwakarma, sufrió en sus carnes la misma violencia sexual contra la que ahora lucha.

La Brigada Roja Lucknow con su fundadora en el centro

Era 2005 y Usha tenía 18 años. “Me dedicaba a dar clases a los niños de los barrios marginales, a los que yo también pertenecía. Un compañero me ayudaba hasta que en 2006 intentó violarme”, cuenta la fundadora de las Brigadas Rojas. Usha pasó un año traumatizada hasta que decidió volver a la enseñanza y descubrió algo terrible: la mayoría de niñas que abandonaban la escuela eran víctimas de acoso sexual y abusos. “En 2010 hice un taller sobre cuestiones de género y violencia sexual con 55 mujeres de 12 a 25 años. Y 53 de ellas contaron que fueron víctimas de una u otra forma de agresión sexual. Esta fue la razón por la que decidí luchar contra la violencia sexual contra las mujeres”, cuenta Vishwakarma.

Usha reunió a otras 15 chicas supervivientes de violencia sexual y empezaron a salir a las calles a protestar. Vestidas con el color rojo símbolo de lucha y el negro de protesta, estas chicas pronto fueron conocidas como la Brigada Roja Lucknow.

Una noche de patrulla por las calles de Lucknow

“Al principio hablamos con los acosadores y les intentamos convencer de que lo están haciendo mal y que no lo van a repetir más. Si no funciona, lo intentamos con sus familias. Y si no escuchan les avergonzamos públicamente. En último recurso emprendemos una acción legal”, explica Pooja Vishwakarma, miembro de la Brigada Roja Trust, una escisión de la patrulla original que también lucha contra el acoso y la violencia sexual en el barrio.

5 años más tarde de su fundación, las estrategias de las brigadas han ido encaminándose a empoderar a las niñas y adolescentes del barrio. “ Les enseñamos técnicas de defensa personal que hemos ido aprendiendo. Tenemos incluso un arte marcial propio llamado Nishastra que combina varias técnicas y con el que hemos entrenado a más de 47.000 niñas”, cuentan desde la Brigada Roja Lucknow.

Una de ellas es Archana, una chica de 17 años que vive en un suburbio a las afueras de Lucknow, cerca de Ramlila Maidan. El 20 de agosto de 2015 un chico de su barrio intentó violarla a las 3 de la mañana. Ella le pegó una patada y trató de atraparlo, pero el violador acabó huyendo. Pese a que su familia le recomendó que no denunciara “nuestra muchacha valiente decidió castigarlo por su crimen”, recuerda Usha. Finalmente, Archana consiguió justicia y el joven acabó en la cárcel. “Con esto queremos dejar claro que cualquier persona culpable debe estar lista para recibir su castigo”, mantiene Usha.

Las niñas y adolescentes aprenden técnicas de defensa personal

Ambas patrullas consideran que la raíz del problema de violencia sexual que atraviesa el país, -en 2015 se registraron 327.000 delitos perpetrados contra mujeres y niñas- reside en la misma sociedad india. “ En la India, la gente relaciona a las niñas con el honor y la dignidad de su familia. Además, existe aún hoy en día una mentalidad patriarcal que quiere mantener a las mujeres bajo control”, explican las miembros de la Brigada Roja Trust.

Nuestro objetivo es capacitar a las niñas y mujeres con técnicas de autodefensa, así como presionar al gobierno para que la educación de autodefensa sea obligatoria en todas las instituciones

“El acosador sabe que si abusa sexualmente de una niña, no se le dirá nada a nadie, ya que será asunto de su orgullo. Se le pedirá que se mantenga en silencio por el honor de la familia”. Pero también creen que en los últimos años las denuncias por violación y acoso han aumentado. “Las mujeres son más conscientes de sus derechos y se atreven a denunciar el maltrato que sufren”, cuentan las activistas.

Varios de los miembros de la Brigada Roja Trust

Pese a que el Gobierno indio ha mostrado su interés por estas iniciativas, ambas brigadas siguen sin obtener financiación pública para llevar a cabo sus labores. Una falta de dinero público que no frena a estas asociaciones. “Pretendemos construir una Academia de la Brigada Roja Trust. La mayoría de las niñas con las que trabajamos son supervivientes de violencia sexual y muchas lo han vivido en sus propias casas, por lo tanto queremos ofrecerles un espacio seguro alejadas de todo eso”, cuentan. “Habría sido mejor que no hubiera necesidad de crear una Brigada Roja u otra asociación. Pero no es factible en un futuro próximo”, explican desde la Brigada Roja Trust.

Por su parte, desde la Brigada Roja Lucknow tienen objetivos similares. "Queremos equipar a cada mujer con técnicas de auto-confianza y autodefensa. Para eso estamos formando a entrenadores ya que nuestro objetivo futuro es tener una Brigada Roja en cada parte de la India", explica su fundadora. Para que así, más y más mujeres puedan luchar contra la epidemia de violencia sexual que sufre el país de las 3 violaciones a la hora.