ISIS se adjudica la autoría del atentado de Manchester

ISIS ha reivindicado la autoría del atentado suicidaque ayer por la noche acabó en Manchester con la vida de 22 personas, incluyendo menores, y que dejó a otras 59 heridas.

En un comunicado difundido en varios idiomas a través de Nashir, uno de sus medios de propaganda habituales, ha alegado que el responsable de sembrar el terror en el concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande era un "soldado del califato", con quien algunos de sus militantes supuestamente habían estado en contacto antes de perpetrar el ataque.

También ha ensalzado la masacre celebrando que más de 100 "cruzados" murieron o resultaron heridos en el "desvergonzado" concierto. "Con la gracia y el apoyo de Alá un soldado del califato logró colocar artefactos explosivos en medio de una reunión de cruzados en la ciudad británica de Manchester", dijo en la versión inglesa.

También ha explicado que el objetivo del atentado, que ha sido el más mortífero de la historia de Reino Unido después del que tuvo lugar en julio de 2005, era aterrorizar a "infieles como respuesta a sus transgresiones contra las tierras de los musulmanes".

A pesar de que el atacante murió al detonar el artefacto explosivo, ha sugerido que no había cometido un ataque suicida al prescindir de calificarlo de mártir. Aunque por el momento nadie más ha asumido la responsabilidad del atentado, este comunicado no es una prueba determinante que demuestre que el ISIS es el verdadero autor, ya que en otras ocasiones también ha reivindicado ataques en los cuales no ha participado.