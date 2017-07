Hoy, en “Naturaleza terrorífica”: un cocodrilo gigante se lleva una vaca entera río abajo

Hay animales que la cultura popular nos ha pintado como coleguitas de otra especie y a los que no nos conviene tocar la moral, ni de cerca ni de lejos.

Osos

Aunque su versión de peluche nos haya acompañado toda la vida, un oso de verdad podría arrancarte la cara solo con acariciarte un poco fuerte. El Oso Yogi era una mentira, madura, por Dios.

Hipopótamos

Son monos y redonditos, y cuesta tomárselos en serio después de haberlos visto bailando con tutú en Fantasía de Disney, sin embargo es el animal que más gente mata al año en el mundo.

Patos, cisnes y compañía

Ok, un pato no te va a matar, pero tienen muy mala hostia, así que déjalos tranquilos en el parque si no quieres llevarte un picotazo.

Sin embargo hay otros que solo con mirarlos de reojo basta para saber que no cualquier cosa que pase a menos de dos metros de ellos suena a muerte inminente. Ejemplo top: los cocodrilos. Un bicho que parece un dinosaurio aplastado y con el paladar del tamaño de una bandeja de horno no pinta demasiado amigable. Y después de ver este vídeo de un cocodrilo de cinco o seis metros de largo llevando como si nada UNA JODIDA VACA ENTERA, pues casi menos.

Las imágenes fueron publicadas por la página de Facebook Trip in A Van, en la que explican que los hechos tuvieron lugar en Kimberley, Australia. "Le seguimos con un drone mientras nadaba río abajo con su comida", podemos leer en su post. "De repente se rayó con el drone que estaba volando sobre él y trató de hundir a la vaca bajo el agua. ¡Una demostración increíble de lo poderosas que son estas criaturas!".

Anyway, deberías tener más miedo a los hipopótamos. Este cocodrilo te lo puede confirmar.