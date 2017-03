Cómo este sintecho evitó que miles de personas contrajeran el VIH en su país

Mientras Greg Owen estaba en el paro y era sintecho, evitó que miles de personas contrajeran el VIH en Reino Unido. Una atípica historia que ha hecho pública, recientemente, al explicarla a BuzzFeed.

Todo empezó en verano de 2015, momento en el que, con 35 años, trabajaba como barman, promotor de discoteca y trabajador sexual en Londres. Aquella vida desordenada y de excesos, junto con el hecho de que vio como una persona a la había querido le diagnosticaron VIH, le hizo pensar que corría el riesgo de contraerlo.

Así que, para prevenirlo, decidió someterse a un tratamiento, Profilaxis Pre-exposición ( PrEP), que consistía en tomar a diario un medicamento llamado Truvada. Una experiencia que después pretendía compartir en un blog.

Sin embargo, cuando fue a la clínica de salud sexual para hacerse las pruebas, los resultados revelaron lo que no esperaba: tenía el VIH. Ya no tenía la oportunidad de anticiparse a él. "Me sentí enfermo, y dije: 'necesito un cigarrillo', estaba en estado de shock."

PrEP no estaba disponible en el National Health Service (NHS), el sistema sanitario público de Reino Unido, por lo que tenía un importe de casi 600 euros. Así que, a pesar de que ya no podía seguir con la idea inicial de su blog, decidió hacer algo mucho mejor: crear una página web en la que ofrecería información y consejos sobre el tratamiento e indicaría en qué espacios web extranjeros se podían comprar los genéricos por menos de 60 euros. Unos datos que consiguió gracias a un conocido que trabajaba en una clínica de salud sexual.

"Le dije: 'Así que esto es legítimo, legítimo pero desagradable. ¿Podemos hacerlo?' Y él me contestó:' No solo puedes hacerlo, sino que debes hacerlo. Hemos estado esperando a que alguien lo hiciera. Estamos diagnosticando a gente todos los días, y ¿sabes lo desgarrador que es saber que la PrEP podría detenerlo?'".

Cuando tuvo todo lo que necesitaba, el 19 de octubre de 2015, creó la página que cambiaría la vida de miles de personas: IWantPrEPNow.co.uk. El lugar a través del cual, sin apenas tener conocimientos médicos, empezó a atender las consultas de todos los interesados. Aunque hubo ocasiones en las que sin la ayuda de Google no hubiese estado capacitado para ello.

Esta carencia la solucionó con el tiempo, cuando el sector médico se interesó por su trabajo y el Consejo Médico General le dio los consejos oportunos para ayudar, con más precisión, a los miles de visitantes únicos de su página. A partir de entonces, su trabajo ganó mucha más credibilidad e hizo entenderles lo fácil que era utilizar el fármaco y todos los beneficios que aportaba. Sin saberlo, estaba derribando tabúes del sistema sanitario.

A raíz de ello, acudieron a clínicas de salud sexual hombres homosexuales, que estaban comprando genéricos de PrEP en la red, para hacerse pruebas de orina y análisis de sangre. Una tendencia que, en unas semanas, llevó a un número creciente de clínicas a satisfacer esta demanda. Aquello significaba que el movimiento de Owen estaba repercutiendo en el sistema sanitario del país.

Cuando médicos y organizaciones benéficas pensaban que, en poco tiempo, PrEP estaría al alcance de todo aquel que lo quisiera, en marzo de 2016, NHS England dijo que no pondría el fármaco al alcance de toda la población porque no consideraba que fuese su responsabilidad. Algo que desencadenó una batalla legal entre la National AIDS Trust y el NHS que, en agosto de 2016, acabó perdiendo el segundo.

Así que, mientras la labor que supuestamente debía hacer el NHS estaba estancada, con 12.000 visitas al mes y con una creciente demanda, el servicio que ofrecía Owen estaba en auge. Aunque, para él empezaba a ser contraproducente, ya que no recibía ningún beneficio por ello y apenas tenía dinero para desplazarse, para comer o para tener un sitio en el que dormir. "No era tan diferente a cuando era trabajador sexual".

Pero no podía dejarlo, tenía que atender al creciente número de usuarios de su espacio web: la principal puerta de entrada de medicamentos que prevenían el VIH a Gran Bretaña.

Pasado el tiempo, cuando NHS ya había perdido toda la credibilidad, anunció que proveería el fármaco a 10.000 personas durante tres años. Aquello significaba que, finalmente, Owen había conseguido lo que pretendía: PrEP estaría al alcance de todos, por lo que, afortunadamente, su labor ya no sería necesaria.

Poco después de este anunciamiento, una de las doctoras más reconocidas del mundo en el estudio del virus, Sheena McCormack, le hizo saber que en los últimos 12 meses, el número de hombres homosexuales diagnosticados de VIH se redujo un 40%. Y él había sido partícipe de ello.

Con este movimiento, Owen cambió la realidad de miles de personas. Algo que, a pesar de que ninguno de los usuarios de su página lo imaginaba, hizo por la persona diagnosticada de VIH a la había querido y por todos los que estaban en riesgo de contraerlo. Como le había ocurrido a él.

[Vía BuzzFeed]