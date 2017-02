En Holanda hay tan pocos criminales que están teniendo que cerrar sus cárceles

En los Países Bajos hay más celdas que presos. Una realidad que ha provocado que, en los últimos años, se hayan cerrado masivamente varias cárceles del país: en 2016 fueron 5, en 2014, 19 y, en 2009, 8. En otras palabras, un total de 32 prisiones en los últimos 8 años.

Hay 2 factores que han jugado un papel crucial para que se desencadene este situación. El primero es que la tasa de criminalidad está cayendo aproximadamente un 0,9% cada año. El segundo es que los crímenes graves son cada vez menos frecuentes, por lo que las condenas que se imponen ahora son más cortas que tiempo atrás, de acuerdo con el ministro de Justicia, Ard van der Steur.

Una situación parecida a la de Suecia. En 2011 y 2012 el número de reclusos se redujo un 6% y, a consecuencia de ello, el país cerró 4 centros penitenciarios en 2013, según Quartz.

En cambio, en Noruega ocurre lo contrario: tienen más criminales que prisiones, de acuerdo con The Guardian. Esto le llevó, en 2015, a aprovecharse de la realidad penitenciaria de los Países Bajos, trasladando 1.000 presos a sus cárceles. Un panorama parecido al de Estados Unidos, que, con 2,2 millones de presos cumpliendo condena desde 2013, es el país con más reclusos del mundo.

Exceptuando los 1.900 trabajadores que podrían perder sus empleos, la situación que se vive en los centros de los Países Bajos es positiva para todos, ya que es una señal de que cada vez se cometen menos crímenes.

Pero, también hay voces críticas. Como la oposición, que cree que esto, en realidad, es culpa del gobierno. "Si el Gobierno estuviera realmente trabajando para atrapar a los delincuentes, no tendríamos este problema de tener celdas vacías", dijo a The Telegraph el parlamentario del Partido Socialista, Nine Kooiman.

