El caso de Higui: presa por lesbiana, por pobre y por seguir viva

Ayer, Eva Analia de Jesús, Higui, celebró el Día de la Visibilidad Lésbica en la cárcel de San Martín (Argentina) en la que lleva presa más de 6 meses. ¿Su delito? Defenderse de la homofobia y de la violencia contra las mujeres que contamina su país, Argentina.

El 16 de octubre de 2016, Eva volvía a su casa tras visitar a su familia en el barrio Mariló de Bella Vista, una localidad de la provincia de Buenos Aires, cuando se cruzó con Cristian Rubén Espósito y su pandilla.

Higui, conocida así por jugar de portera como René Higuita, ya había sufrido el acoso homófobo de estos mismos hombres en el pasado. Amenazas con “violaciones correctivas”, insultos por ser lesbiana, e incluso llegaron a quemarle su casa con el perro dentro, hecho que provocó que tuviera que mudarse de su propio barrio.

Desde entonces Higui siempre iba con un cuchillo escondido entre los pechos, por lo que pudiera pasar. Por quien fuera a pasar.

Pero esta vez el acoso fue a más. Las amenazas se convirtieron en golpes y los insultos en intento de violación. “Te voy a hacer sentir mujer, zorra, lesbiana”, le dijo Cristian Rubén Espósito. Un grito al que siguió un rosario de golpes y agresiones por parte de Cristian y sus amigos. Cuando empezaron a rasgarle la ropa, a romperle las bragas, Higui se sacó la navaja y apuñaló al hombre que tenía encima.

Después de la agresión, Higui estuvo inconsciente unas horas. Y cuando despertó, se encontraba ya en comisaría. "El lunes y martes no pudimos verla porque cuando fuimos la habían llevado a la fiscalía. Cuando ella dijo que la habían querido violar los policías se le reían", explicó Azucena, hermana de Eva.

Eva fue procesada a los pocos días por homicidio simple en el Juzgado de Garantías Nº6 de San Martín, y desde entonces permanece encerrada en el Destacamento Femenino de San Martín.

Para los jueces, Higui es una homicida. Para su familia, amigos, compañeras y numerosas organizaciones feministas argentinas, la víctima de un sistema machista que condena a quienes deciden defenderse.

Porque según el artículo 34 del Código Penal argentino, la violencia no es punible si se trata de “defensa propia o de sus derechos”. Un supuesto que en el caso de Higui no se ha tenido en cuenta, pese a que sufrió una agresión sexual en grado simple y evitó un abuso sexual agravado, como lo es una violación. Esta irregularidad se suma a una lista de despropósitos que van desde que sus agresores sigan libres mientras ella está en prisión, que no haya tenido asistencia médica ni psicológica o que no se hayan analizado las ropas de Higui en busca de pruebas.

Desde que el boca a boca dio a conocer su caso, la sociedad argentina se ha volcado en su defensa. Las peticiones de libertad se multiplican, las manifestaciones inundan las plazas y calles de Argentina y las redes social bullen con carteles, ilustraciones y mensajes de apoyo a Higui.

El pasado 26 de abril, el movimiento Justicia para Higui (diversas organizaciones creadas a partir del suceso), se manifestó frente a la Fiscalía del municipio bonaerense de Malvinas Argentinas para exigir su liberación. Además, recientemente se ha puesto en marcha una campaña en Change.org porque, como rezan muchos de los mensajes de apoyo, a Higui la sacamos "entre todas".

Por el momento, su abogada María Raquel Hermida Leyenda pide que esta mujer llegue al juicio en libertad. “Ella fue agredida por ser lesbiana. Y sufrió un triple maltrato judicial por ser mujer, lesbiana y pobre”, declaró Hermida Leyenda a LatFem.

Porque Higui, que jugaba a fútbol como portera, trabajaba de jardinera y no tenía ningún conflicto con la justicia, es solo la punta del iceberg de un grave problema estructural.

Porque en Argentina, ese país donde cada 18 horas se produce un feminicidio, los agresores siguen en la calle y las victimas, o muertas, o entre rejas.