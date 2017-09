El 'hepeating' es el nuevo 'mansplaining' y sí, también nos ha pasado a todas

Adobe Stock.

Si eres mujer y ya estás integrada en esa trepidante aventura que es el mundo laboral seguro que te ha pasado.

Estás en una reunión en la que se está tratando un problema. Tú tienes una idea maravillosa, pero no quieres interrumpir a tu jefe porque no quieres ser maleducada. Te aguantas mordiéndote la lengua hasta que, por fin, llega tu momento.

"Bueno, yo había pensado que...".

En cuanto abres la boca percibes que tu público no es precisamente entusiasta. Pero cuando terminas de contar tu IDEACA y ves que todos la ignoran puedes sentir como cae desde el cielo y se te posa en la cabeza la corona de reina de las pringadas.

Ay, amiga ¿acaso habías pensado que esa idea iba a irse a la basura y morir entre envoltorios de Kit-Kat? Pues estabas equivocada, porque acto seguido un compañero sentado dos sillas a tu derecha repite exactamente la misma idea que tú acabas de explicar.

Y parece que ese derroche de testosterona ha hecho la idea irresistible. Les encanta. Le dan la enhorabuena. Uno empieza a aplaudir. A otro se le escapa una lágrimita. Descorchan champán y del techo caen globos y caramelos y un muñeco de Bob Esponja en el que pone "Felicidades" en purpurina.

"Pero si es la maldita misma idea que he explicado yo, ¿por qué han pasado de mí y a él le están montando este festival?".

Pues bien, compañera, después de mucho tiempo echando de menos una palabra que defina estas frustrantes situaciones en la que la medalla se la lleva un hombre que ha repetido lo que tú acabas de decir, al fin Twitter nos ha dado la respuesta. De la mano del "mansplaining" llega el "hepeating".

My friends coined a word: hepeated. For when a woman suggests an idea and it's ignored, but then a guy says same thing and everyone loves it — Nicole Gugliucci (@NoisyAstronomer) 22 de septiembre de 2017

"Mis amigas han acuñado una palabra: hepeated. Es cuando una mujer sugiere una idea y es ignorada, pero entonces un tío dice lo mismo y a todo el mundo le encanta".

El término fue acuñado por amigas de la astrónoma y profesora Nicole Gugliucci, que tuiteó el nuevo término y cómo usarlo, y en cuestión de días superó los 200.000 likes.

Usage: "Ugh, I got hepeated in that meeting again." Or, "He totally hepeated me!" — Nicole Gugliucci (@NoisyAstronomer) 22 de septiembre de 2017

"Uso: 'Ugh, me han hepeateado en esa reunión otra vez' o, 'Él totalmente me hepeateado".

Ojo, que el hepeating no es un mal exclusivo de las mujeres.

So many folks deny that this happens. And yet so much evidence and research shows it happens to women AND black and brown men and women. — Nicole Gugliucci (@NoisyAstronomer) 23 de septiembre de 2017

"Hay tantos tíos que niegan que esto pase. Y hay tantas investigaciones y evidencias que demuestran que les pasa a las mujeres y a los hombres y mujeres de color".

Una chica le respondió con una nueva palabra para esas situaciones, "rewhite".

I’m gonna go ahead and coin “rewhite” then, for every time a person of color says something and is ignored until a white person says it. https://t.co/nLptkvdNid — normal girl ✨ (@masterq_) 24 de septiembre de 2017

"Voy a seguir adelante y acuñar el término 'rewhite' para cada vez que una persona de color dice algo y es ignorada hasta que lo dice alguien blanco".

Muchas mujeres contestaron explicando que sufren hepeating constantemente.

I been hepeated my whole life https://t.co/At1l5YvQKo — Mally Awa (@AwaMally) 23 de septiembre de 2017

"He sido hepeateada toda mi vida".

I've called this out before in a meeting. Everyone was shocked #hepeated #mantrum — Sarah Chapman (@S_Rah) 25 de septiembre de 2017

"He llamado la atención sobre esto antes en una reunión, todo el mundo estaba en shock".

Been hepeated a lot in my time https://t.co/VwTx97wPRD — Kirsty Baldwin (@kirstybaldwin3) 22 de septiembre de 2017

"He sido muy hepeateada en mi vida".

Así que, chicas, es hora de que acabemos con el hepeating de una vez por todas. La proxima vez que una compañera, amiga o familiar diga algo y la ignoren para aplaudir exactamente lo mismo en boca de un hombre, no dejes pasar la oportunidad de defenderla.

"Eso es exactamente lo mismo que dijo ella, ¿es que no la habéis escuchado?"

I wonder if men realize that every single woman in the world has had this experience...frequently — Nancy Jo Sales (@nancyjosales) 22 de septiembre de 2017

"Me pregunto si los hombres se dan cuenta de que todas las mujeres del planeta han tenido esta experiencia... con frecuencia".