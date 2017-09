'El Capi', el rescatador de una sola pierna que se ha convertido en un nuevo héroe mexicano

El mexicano Héctor Rodarte, apodado "el Capi", tiene 27 años y una sola pierna. Cargado con sus muletas, no dudó en sumarse al grupo de voluntarios creado tras el sismo devastador que afectó días atrás a su país.

Son días difíciles para los mexicanos. El terremoto ha acabado con la vida de cientos de personas, pero también ha propiciado una solidaridad y cohesión ciudadanas admirables. Muchos civiles se han apresurado a servir como voluntarios tras la catástrofe de magnitud 7,1 en la escala de Richter que ya se ha llevado la vida de 333 personas en el país.

En Jojutla, a unos 140 km de Ciudad de México, Héctor Rodarte se ha erigido como héroe nacional: perdió la pierna en un atropello 7 años atrás, pero esto no le ha impedido trabajar sin descanso con la ayuda de sus muletas para rescatar a otros conciudadanos de los escombros.

Rodarte trabaja por el día, rescata personas cuando no trabaja y apenas duerme por la noche; lo han convertido en el líder de su grupo de salvamiento y él está agradecido: "Estoy orgulloso de ellos y a pesar de mi discapacidad no se fijaron en ello; me aceptaron y no se preguntaron si podía o no. A mí me gustaría seguir en esto".

