Harry Styles admite que tiene 4 pezones... y es más común de lo que crees

Harry Styles es probablemente el miembro más querido de One Direction. El chaval es tan mono, y tan majo y tan todo que no me avergüenzo (bueno, un poco sí) de decir en público me hace un poco de tilín un chavalín salido de una boy band. ¿Y habéis visto con que respeto habla sobre las chicas jóvenes? En serio, que yo me casaba.

Styles ha conseguido reconducir perfectamente su carrera en solitario, y acaba de dar el salto al cine con una película sobre la Segunda Guerra Mundial llamada Dunkerke (en la que se codea con Tom Hardy y Christopher Nolan, y que en IMDb tiene un 9,3 sobre 10, dicho sea de paso).

Con motivo del estreno, la humorista Chelsea Handler le hizo una entrevista muy cachonda para Netflix en la que le hizo varias preguntas a las que el actor solo tenía permitir con una palabra. Una de ellas fue hizo referencia a una parte muy concreta de su anatomía. "Hay un rumor en Internet que dice que tienes cuatro pezones, ¿has oído hablar de ello?". "Correcto, respondió. Ella recalcó, "¿Los tienes?", a lo que él sin cortarse un pelo contestó, "Sí".

Handler le pidió por favor que señalará por encima de la camisa donde estaban localizados sus pezones. Primero señaló a los que él se refirió como los "normales", y después, algo más abajo, los que médicamente se conocen como pezones supernumerarios.

Aunque Handler se quedó visiblemente pasmada con la respuesta, según el director del Departamento de Dermatología del Hospital Monte Sinai de Nueva York, esto de tener pezones de más es de todo menos raro. Muchísima gente que tiene pezones supernumerarios simplemente asume que se trata de lunares y ni siquiera son conscientes de ello. "Cuando el cuerpo se desarrolla, a veces las células que forman los pezones pueden migrar. Los pezones supernumerarios pueden desarrollarse en el pecho, la axila, la tripa, o incluso internamente".

No es la primera vez que Harry habla públicamente sobre su par extra de pezones. En 2013, con solo 18 añitos, el cantante ya era consciente de los rumores y hablaba abiertamente de ello, aunque puede que, por la forma en la que lo hizo, algunos pensaran que se trataba de una broma.

"Tengo cuatro pezones. Creo que debió haber sido un gemelo, pero entonces desapareció y solo dejó atrás sus pezones", citaban en la revista Celebs Now.

¿Recordáis el tercer pezón de Chandler de Friends, y cómo al extirpárselo perdía su sentido del humor? ¿Puede que el carisma de Styles resida también en sus dos minipezones de más?

No lo sé, da igual, deforme o no, lo amamos.

via GIPHY