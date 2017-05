Hackean el periódico de Harvard para trolear la visita de Zuckerberg a la universidad

Vía Archivo Carmesí

12 años después de abandonar la universidad para centrarse en Facebook, Mark Zuckerberg ha vuelto a Harvard para recibir un título honorario y dar un discurso de graduación. Pero, además de vítores y aplausos, ha recibido una polémica bienvenida.

El mismo día en el que el creador de Facebook ha vuelto a su antigua escuela, la web del periódico estudiantil The Harvard Crimson ha sido hackeada solo para burlarse de él. La portada del diario, sin previo aviso, cambió sus publicaciones habituales por titulares como los siguientes:

“Mark Zoinkerburg vuelve a hacerlo”

“¡El chico maravilla Mruff Zunderbrall marca el goool de la victoria!”

“Opinión-Editorial: ‘No robé Facebook, joder, osea, Facebook lo inventé yo en mi cerebro’, por Mick Zollywop”

Pese a los nombres falsos, está claro que todos los titulares hacen referencia a Mark Zuckerberg. La mayoría hablan sobre su etapa en Harvard, donde se le tildó de haber copiado la idea de Facebook a los gemelos Winklevoss.

También hay referencias al funcionamiento de la red social y a su sonada prepotencia, como “Sígueme, sígueme, ha dicho simplemente”. Y las imágenes en las que salía desdentado y duplicado fueron la guinda al pastel del ataque.

The Harvard Crimsonha publicado un tuit disculpándose sobre lo ocurrido:

A few hours ago, an unauthorized user altered The Crimson's website. We regret any inconvenience to our readers.