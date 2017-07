Exhumar a un familiar asesinado en la guerra: 2.000 euros

Asunción Mendieta ha tardado 78 años en poder enterrar a su padre Timoteo. La mujer, de 92 años, tuvo que recurrir a la Justicia de Argentina, la única que investiga el franquismo por posibles crímenes contra la humanidad. Como ella, familiares de hasta 20 represalidados que fueron fusilados en Guadalajara (España), pudieron finalmente enterrar a sus muertos el pasado 2 de julio.

El Ayuntamiento de Guadalajara no solo no ha facilitado la búsqueda ni las órdenes para exhumar los cadáveres, sino que, además quiere cobrar a los familiares una tasa de 2.000 euros por los costes de exhumación. La tasa no solo ha indignado a las familias, sino también a gran parte de la sociedad española y al grupo "La Nueve", vinculado a la red de ciberactivistas Anonymous.

El pasado fin de semana, las ciberactivististas consiguieron acceder a los servidores de la página web del consistorio alcarreño. "¿Se puede ser más ruin?" podía leerse durante varias horas en el portal de la alcaldía.

En la publicación criticaban la decisión del alcade de la ciudad, Antonio Román (PP), al que acusan de "franquista" y de querer cobrar a las familias de las víctimas cuando él, según los ciberactivistas, percibe un triple suueldo como alcalde, diputado y médico.

"El ayuntamiento de Guadalajara ha jugado con fuego y a nosotras nos gusta dar manguerazos". Así avisaba el grupo La Nueve al grupo del PP de Guadalajara antes de llevar acabo el ciberataque. "2.000 € por la exhumación de los restos de Timoteo ¿Cúanto os va a costar reparar los agujeros que encontremos? #Guadalajara", rezaba el resto de tuits.

Además, denunciaron que el ayuntamiento pagará por una auditoría informática después de su ataque. Según ellos, el coste de la auditoría será tres veces superior al de la exhumación de Mendieta.