Habla una mujer destrozada tras perder a 6 familiares a tiros en México

Los 26 muertos en un tiroteo entre bandas rivales del pasado miércoles día 5 en el estado de Chihuahua.

Las 19 víctimas mortales del pasado 1 de julio en el estado de Sinaloa, en medio de disparos entre el grupo de narcos de la región y la policía.

Y ahora, esta mujer quebrada por otra masacre, esta vez en Coatzacoalcos, estado de Veracruz.

La masacre de los Martínez. La que mató a su nuera. La que se llevó a su hijo. La que quitó la vida a sus cuatro nietos de 10, 8, 6 y 5 años de edad.

Seis familiares de una tacada, presuntamente asesinados por los Zetas al creer que uno de ellos había participado en un ataque a dicho grupo. Estaban todos en la casa donde limpiaban coches y dormían, sin ni siquiera un colchón. No tenían nada.

A la tragedia que le queda en forma de seis cruces en el patio de su casa se le suma una sensación general de impunidad y desesperanza. "No gano nada y no sé a quién voy a denunciar", dijo resignada a la agencia Associated Press al ser preguntada por la posible búsqueda de los asesinos.

La irrupción de una nueva generación en el cartel de Jalisco y la lucha interna por el poder en el cartel de Sinaloa desde que fue detenido el Chapo Guzmán son las principales causas apuntadas del auge de la violencia apuntadas por el reportaje de AP.

El año 2017 está siendo especialmente violento en México: en los primeros cinco meses del año se cometieron 9.916 homicidios, según datos oficiales, y eso significa un aumento del 30% sobre el mismo período del pasado año. Es también una cifra mayor que la que dejó el mismo intervalo en 2011, el peor año de la guerra contra el narco librada por el entonces presidente Felipe Calderón.

El mes de mayo, con sus 2.186 investigaciones abiertas por homicidio, fue el más violento de los últimos 25 años en el país.