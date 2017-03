5 emojis aparentemente inocentes que podrían hacer enfadar a un chino

Dicen que el lenguaje corporal no tiene fronteras, pero los gestos y signos pueden tener connotaciones muy distintas según el país en el que se esté.

Mientras que en España levantar los dedos índice y corazón significa victoria, en Gran Bretaña se entiende igual que un insulto. Y, aunque creamos que un escupitajo es algo malo, en Asia se suele ver como una forma de liberar impurezas.

Los emojis, como la traslación de la kinésica a las conversaciones online, tampoco están exentos de fronteras culturales. La variedad de emoticonos que podemos usar es cada vez mayor, pero hay que tener en cuenta que tienen un significado distinto según con quien estemos hablando.

China es un país en el que se tiene que tener especial cuidado con el uso de emojis. Allí no se suele utilizar WhatsApp, pero sí dos plataformas de chat muy numerosas: WeChat, con 700 millones de usuarios mensuales, y Weibo, con 313. Sea por la vía que sea, si alguna vez tienes que hablar con un chino de manera online, ten en cuenta las siguientes diferencias, expuestas en esta pieza de Quartz:

1. ¿Sonrisa feliz o desprecio?

Aunque ya nos produzca algo de reticencia, el emoji básico de la sonrisa evoca a la felicidad en occidente. No obstante, en China podría tomarse como una burla o un desprecio. Según An Yong, usuario de Zhihu, “si observamos de cerca, los músculos de los párpados y los labios no están en movimiento, sino apretados, lo que es un signo de suprimir la sonrisa”.

En su lugar, siempre es mejor utilizar emojis en los que se abra la boca o se levanten las cejas, como los siguientes:

2. ¿Sonrisa feliz saludando o idiota echándote?

Si a la sonrisa anterior le sumas una mano, el significado se agrava. Aquí podríamos entenderlo como que alguien te está saludando o se está despidiendo de una forma amable. Pero en China ya no solo significa desprecio, sino que además no quieres hablar más con esa persona.

Si tienes que despedirte alguna vez de un chino, con poner una mano saludando es suficiente:

3. ¿Cara de luna divertida/pervertida o desprecio?

Aunque no está muy claro el significado de este emoji (en WhatsApp soloo dicen que es la cara oculta de la Luna), normalmente se utiliza para decir algo divertido o incluso pervertido. Poco tiene que ver con su visión en China, donde sus ojos mirando a la izquierda crea una sensación de escepticismo o misterio, y su boca cerrada vuelve a provocar desprecio.

En este caso, es mejor utilizar la luna amarilla que mira hacia su derecha:

4. ¿Despiste o desprecio?

El emoji de hurgar la nariz es muy recurrente en China. Aquí podría servir para mostrar despiste o para, simplemente, decir que te estás hurgando la nariz. Allí, sin embargo, se tomaría (de nuevo) como un gesto de desprecio.

En cambio, hay iconos que podrían encajar mejor, como mirar hacia arriba:

5. ¿Perrito sorprendido o no entender lo que te están diciendo?

El shiba es una clase de perro japonés que se ha popularizado gracias al meme Doge. Pero nada tiene que ver el posible significado que se le dé en occidente con el de China, donde su voca cerrada y si mirada lateral pueden evocar a chulería o a no saber qué te están diciendo.

En este caso, no hay sustituto que te salve.

[Vía Quartz]