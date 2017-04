Guía para gozar las elecciones de Francia como si fueran la final de la Champions

¿POR QUÉ SON TAN IMPORTANTES ESTAS ELECCIONES? Llámanos eurocéntricos o lo que quieras, pero la verdad es que estas elecciones apuntan a que van a ser el acontecimiento electoral de 2017: aquí veremos si la estela del populismo de derechas que el año pasado se inició con el Brexit o Estados Unidos sigue su curso, o por el contrario se detiene. Otro lema bastante repetido es que lo que pase en Francia será determinante para el resto de Europa. Vamos, que veremos si la Unión Europea se rompe o no. De momento, lo que la noche del domingo nos depara es una preselección de dos candidatos que pasarán a la segunda ronda, cuya votación está prevista para el próximo 7 de mayo.

¿QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS? Hasta hace escasos días, el liderazgo de las encuestas estaba repartido claramente entre el candidato liberal Emmanuel Macron y la candidata de extrema derecha Marine Le Pen. El descenso de Le Pen y la fulgurante subida de Mélenchon, candidato de la izquierda, de pronto ha situado a cuatro candidatos casi a la misma altura: Frente Nacional (extrema derecha), En Marche! (liberales), Los Republicanos (conservadores) y Francia Insumisa (izquierda). Un dato importante a tener en cuenta es que los votantes más seguros son los de Fillon y los de Le Pen; los votantes de Macron y Mélenchon no tienen tan claro que vayan a votarles en el momento de depositar la papeleta.

3/ Hay cerca del un tercio de indeciso (fuente: IFOP). Fillon y Le Pen tienen base un poco más sólida; Hamon, Mélenchon y Macron, menos. pic.twitter.com/RpnQ0AbYRK — Kiko Llaneras (@kikollan) 17 de abril de 2017

¿QUÉ NO DICEN LAS ENCUESTAS? Lo recordaba Ryan Heath en su columna para Politico : los no votantes y los indecisos conforman un grupo más grande que el que cualquier candidato tenga asegurado para sí.

¿CUÁLES HAN SIDO LOS GRANDES MOMENTOS DE LA CAMPAÑA? Básicamente, cuatro: 1. el Penelopegate, escándalo con el que se conoce el hecho de que François Fillon ofreciese empleos falsos a su mujer; 2. el boom de Macron, cuyo partido se formó como escisión de los socialistas hace poco más de un año; 3. el boom de Mélenchon, cuyas últimas apariciones públicas lo han catapultado a los primeros puestos de los sondeos; y 4. la destrucción del Partido Socialista.

¿CÓMO AFECTARÁN LOS ATAQUES A LOS POLICÍAS EN LOS CAMPOS ELÍSEOS? Pues evidentemente, todo el mundo cree que esto va a ser una ventaja para Le Pen. Una pequeña historia: hace unas semanas, en la redacción de PlayGround debatimos sobre la irresponsabilidad o no de publicar un artículo acerca de un hipotético ataque terrorista en período electoral, ya que entonces estaba siendo un tabú durante la campaña. Al final, lo hicimos. Hablamos con expertos y publicamos una historia sobre seguridad y campaña electoral. Escribimos esto porque si pasaba algo, ya conocemos cuáles son las primeras reacciones. Nuestro propósito era tener preparado un jarro de agua fría contra los instintos más torpes: dar bola a políticas como las de Le Pen. Dicho esto, aquí va el artículo: «Un atentado para que gane Le Pen».

(Un pequeño paréntesis sobre la paradoja Le Pen: los atentados perpetrados por el islamismo tienen lugar en ciudades —en Francia, en París—, pero el voto de Le Pen, aquel que busca aumentar la seguridad nacional a su manera, procede de áreas fundamentalmente rurales o desindustrializadas. A la gente que más parece preocuparle la seguridad nacional es la que menos expuesta está a una agresión.)

¿EL FRENTE NACIONAL DE MARINE LE PEN ES EL MISMO QUE EL DE SU PADRE? Mucho se ha escrito sobre la desdiabolización del Frente Nacional desde que Marine tomó las riendas del partido, pero en cualquier caso existe bastante consenso en que se trata de «distinta forma, pero del mismo Frente». Hilando un poco más fino, hace un tiempo escribimos aquí sobre las diferencias de programa entre padre e hija. Más o menos, la conclusión es que Jean Marie era un Chicago boy —neoliberal— antisemita y negacionista del Holocausto, mientras su hija prefiere programas económicos proteccionistas (ojo al concepto de su campaña «proteccionismo inteligente»). En este sentido conviene recordar las palabras de Michel Eltchaninoff: «[Marine] no puede usar a De Gaulle como inspiración porque él divide mucho en relación a Argelia. No puede recurrir a los años treinta por el estigma del fascismo. De modo que en sus discursos vuelve al periodo muy olvidado que va de 1870 a 1914, la Tercera República. ¿Por qué? Porque fue entonces cuando Francia fue humillada por un poder extranjero».

¿ES MÉLENCHON LO MISMO QUE LE PEN? Se trata este de un titular bastante repetido estos días por aquella prensa poco interesada en que las cosas cambien. Básicamente, la comparación es tan insignificante como aquella corriente revisionista que aseguraba que el comunismo era tan malo como el nazismo. No.

Y HABLANDO DE MÉLENCHON, ¿ES VERDAD QUE PROPONE UNA ALIANZA CON VENEZUELA? Como reacción al momento-levadura del candidato de Francia Insumisa, una leyenda que días atrás se viralizaba era la idea de que Mélenchon estaba tramando una ALIANZA BOLIVARIANA. La cosa, como detalla en el programa de Francia Insumisa, resultó ser un poco distinta. Lo explican bien aquí en este vídeo:

¿CÓMO VOTA LA BANLIEUE? Génesis de una cultura sensacional y símbolo rotundo de la desigualdad en Europa, los suburbios urbanos de Francia están experimentando cambios en sus comportamientos electorales, en algunos casos inclinándose hacia el Frente Nacional. Aquí hablamos con el politólogo Thomas Guénolé, que ha escrito lo suyo sobre el tema, acerca del voto en los suburbios.

¿CUÁL ES EL MEJOR REPORTERISMO HASTA LA FECHA? Nos dejaremos un montón de cosas en el tintero y además el sesgo idiomático ha estado presente en nuestras lecturas —leímos bastante más en inglés que francés—, pero en cualquier caso van aquí algunas cuantas recomendaciones de los mejores artículos que hemos leído hasta la fecha: Marine Le Pen y los medios (The Guardian), Los últimos días de Charles de Gaulle (Foreign Policy), Le Pen: retrato de una saga de odio (El Mundo), Quand Emmanuel Macron voulait être de droite (Les Inrocks), «I am offering the French Renewal» (entrevista con Macron en Spiegel), On Europe’s Far Right, Female Leaders Look to Female Voters (NY Times), The French millennials marching behind Marine Le Pen (New Statesman), Marine Le Pen’s internet army (Politico), How France’s Nationalist Party Is Winning Gay Support (Buzzfeed), Marine Le Pen’s surprise supporters (Politico), Marine Le Pen. Is France's National Front leader far-right? (BBC).

¿QUÉ ES LO PEOR QUE PUEDE PASAR —DEJANDO A UN LADO A LE PEN? Que todo siga igual. Lo cual es muy probable que ocurra si Mélenchon no gana, y al mismo tiempo es el caldo de cultivo perfecto para que el Frente Nacional coja aún más fuerza en las próximas elecciones. Lo avisaba bien aquí Virginie Despentes: «Si gana Macron o Fillon, en cinco años habrá una extrema derecha aún más fuerte».

PERO SI PASA LE PEN, LA GENTE DE IZQUIERDAS VOTARÁ EN CONTRA, ¿NO? No tan deprisa. A diferencia de elecciones anteriores, esta vez el electorado de izquierda no parece ver tan claro que el comportamiento idóneo para la segunda vuelta sea votar contra el candidato al que se enfrente a Le Pen. De esto hablaba Nicholas Vinocur aquí y también Thomas Guénolé en una tribuna para Libération, pero muy probablemente fuese el filósofo Jacques Rancière quien mejor expresó la oposición al así llamado frente republicano. Atención a este pasaje: «La solución es luchar contra el sistema que produce sujetos como Marine Le Pen, y no creer que vas a salvar la democracia votando al primer político corrupto que pase por ahí. Todavía recuerdo el eslogan de 2002: «Vota al estafador, no al fascista» [era la segunda ronda que enfrentaba a Jacques Chirac contra Jean-Marie Le Pen]. Elegir al estafador para evitar al fascista es merecer los dos. Y preparar el camino para tener a los dos». BOOM.

RIZANDO EL RIZO: ¿Y SI GANA LE PEN? Tampoco hay que olvidarse de esta conclusión del Economist en un artículo sobre las consecuencias de un gobierno Mélenchon o Le Pen: «incluso si los candidatos de extrema derecha o extrema izquierda ganasen, no está claro que vayan a poder llevar adelante sus programas; es improbable que tengan mayoría parlamentaria. Y por cierto, esto también es aplicable a Macron, cuyo partido En Marche! es una start-up. Hay mucha incertidumbre en el aire».