Si eres guardia civil y te viene la regla te puedes meter en un buen lío

Menos de 10 minutos. Este es el tiempo aproximado que se ausentó una agente de la Guardia Civil (su nombre no ha trascendido) de su puesto de vigilancia en el Consorcio de Barcelona. ¿La razón? Más que justificada. A la agente le había venido la regla de forma repentina y tuvo que ir a un baño situado a 300 metros a ponerse una compresa.

Este pequeño acto natural ha traído consecuencias inesperadas y muy desagradables: la guardia civil se enfrenta a un expediente disciplinario por falta leve castigado con hasta dos días de suspensión de empleo y sueldo.

Irónicamente, los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Según adelanta El País, la agente de la Benemérita volvió a su puesto de trabajo y se encontró con los gritos y malos modos de su superior, un teniente de la Guardia Civil. “A mí no me cuentes milongas, vas al baño antes o después del punto de control pero no durante", le reprendió el agente tras escuchar las explicaciones de la mujer.

El oficial amenazó con expedientarla si se repetía la situación: “la próxima vez te corrijo”, le dijo. La guardia civil consideró entonces que había recibido un trato injusto y pidió a su jefe de turno hablar con un superior para denunciar el comportamiento del teniente.

La petición no fue muy efectiva y la agente fue despachada con excusas. Varios días más tarde, le informaron de que tenía que entrevistarse con el mando al que pretendía denunciar. Una situación incómoda que terminó con un expediente disciplinario contra la mujer, pese a que ya había pasado una semana desde el incidente del baño. Curiosamente, todo esto sucedió 48 horas después de que la mujer informara al propio teniente que pretendía denunciarlo.

Por ello, la agente ha pedido que se active el protocolo contra el acoso laboral en la Guardia Civil, situación que aún no se ha producido.

