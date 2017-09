La Guardia Civil se cree una broma de WhatsApp y confunde cajas de yogurt con las urnas del referéndum

Cuando esta mañana ocho agentes de paisano del cuerpo armado de la Guardia Civil se personaron en una imprenta de embalajes en la pequeña localidad catalana de Òdena, sus 35 empleados no daban crédito a lo que estaba sucediendo:

Los agentes se habían plantado en su empresa, Innova Pack, a las 9 de la mañana sin ningún tipo de orden judicial por sospechar que estaban fabricando urnas de cartón para el referéndum del 1 de octubre. ¿Qué de dónde se habían sacado semejante idea? Pues de una broma de WhatsApp.

Resulta que en el grupo de WhatsApp que comparten los trabajadores, ayer por la tarde uno de ellos envió una fotografía de un palé que les había enviado una empresa de cartonaje de productos cosméticos. De broma, en la caja habían escrito "Material para papeletas y urnas".

A pesar de que toda la conversación que tuvieron entre ellos era una coña detrás de otra, la Guardia Civil (que, por cierto, no sabemos cómo diantres tuvo acceso a ella) se la tomó muy en serio. En unas pocas horas estaban hablando con Llorenç Vilanova, el gerente, diciéndole que, a pesar de no tener una orden judicial, iban a proceder a registrar sus instalaciones. Él aceptó con la condición de que no tocaran nada del sistema informático.

Al saber que el origen del registro había sido la broma interna que habían tenido en WhatsApp, los trabajadores de Innova Pack debieron sentir que la broma se la estaba gastando la Guardia Civil a ellos. "Joder, lo han mirado todo, todo", comentaban a La Vanguardia.

Vilanova, que ha aclarado que no tiene ningún tipo de relación con la producción de materiales para el referéndum, explicó a La Vanguardia que "se han puesto los chalecos reflectantes y han abierto todos los palés, incluso, los de cartonajes de yogur que estaban a punto de salir al reparto. Ha sido todo muy extraño".

"Iban de buen rollo, pero también nos amenazaban diciendo que si encontraban algo, nos empurarían. Más vale que nos digan ahora si hay algo porque si lo encontramos vais a ver", les advirtieron los agentes.

Poco después de que la cómica operación policial comenzara, varios políticos, incluyendo a Marc Castells, el alcalde de Igualada (capital de la comarca) se han acercado a la empresa para "defender a los industriales y a los trabajadores de esta situación". Cuando se ha identificado como alcalde ante los agentes ellos le han respondido que "'sólo' hacía una inspección".

En cosa de 20 minutos fuera de la nave se habían concentrado un centenar de personas con pancartas a favor del sí y esteladas. Lo cierto es que finalmente la manifestación espontánea ha durado pocos minutos: en torno a las 10 de la mañana, y siendo conscientes de que habían hecho el idiota, los guardias civiles se han largado de allí con el tricornio entre las piernas.

