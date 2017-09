Groenladia lleva un mes ardiendo por culpa del cambio climático

La isla helada lleva ardiendo un mes. En Groenlandia se desató un incendio forestal que podría haber barrido ya 2.000 hectáreas desde que los satélites lo detectaron por primera vez el pasado 31 de julio. Aunque no es el primer fuego que quema regiones de la isla, alarma porque resulta insólito su tamaño y porque 2017 se ha convertido en el peor año de incendios forestales en Groenlandia desde que comenzaron los registros en el 2.000.

El verano ha sido especialmente seco y se suma que en el Ártico se han registrado temperaturas hasta 11ºC por encima de la media. A pesar de que todavía se desconoce la causa del incendio -no se descarta que fuera intencionado-, el calor habría contribuido a su expansión. El calentamiento global que castiga al planeta ha provocado en la isla un mayor derretimiento y que emerja parte de la vegetación que suele cubrir el hielo.

The Greenland fire evolution since July 29 as captured by @ESA_EO 's #sentinel2 pic.twitter.com/Iuk9blyui9