Graba a un hombre masturbándose a su lado y solo recibe amenazas de violación

Ocurrió la madrugada del domingo en Baleares en un autobús público. Una joven de 20 años, que prefiere mantener el anonimato por todas las amenazas que ha recibido, volvía a casa después de salir con unas amigas. Era de día. Decidió ir en autobús público. Mientras esperaba, un individuo de unos 30 años comenzó a darle conversación.

Ella lo ignoró. Él seguía en su empeño de llamar su atención hasta que finalmente llegó el autobús. La joven se sentó y él la siguió hasta situarse frente a ella.

"Mira", le dijo.

Estaba con el pene fuera de los pantalones y masturbándose a menos de un metro de ella. Una situación que, según la Policía Nacional, no es delito, sino una "infracción administrativa leve".

La joven, aunque asustada por lo que pudiese hacerle, decidió echarle valor y sacó su móvil para grabarlo. En el autobús había tan solo otras dos personas que no intervinieron. La chica se presentó en la comisaría de la Policía Nacional para denunciar los hechos. Le dijeron que no podía denunciarlo porque "al no haber menores que presenciaran el acto, no era un delito".

"Estoy cansada de sufrir situaciones como esta. Claro que estaba asustada pero mi reacción fue coger el teléfono y grabarlo para denunciar un comportamiento que tenemos que aguantar las mujeres a diario", explica la joven a PlayGround. En un acto de denuncia, colgó el vídeo en las redes sociales, ocultando la cara del hombre.

Al momento, su Facebook se llenó de amenazas de violaciones e insultos sexistas.

Estas son algunas de las capturas de pantalla que nos ha hecho llegar la víctima:

"Feminista de mierda, que tiene de malo el que se masturba en el bus ai a ti ni te molestó" o "La violada que te voy a dar yo no tiene nada que hacer con la paja del virgen ese", son algunos de los cientos de mensajes que recibió la joven después de denunciar una situación de acoso. De nuevo, la víctima vuelve a sufrir las consecuencias por denunciar una situación que viven a diario las mujeres.