El actor Donal Logue pide ayuda para resolver la misteriosa desaparición de su hija

Jade, la hija de 16 años del actor Donal Logue, lleva desaparecida desde el pasado lunes 26. El actor , que interpreta a Harvey Bullock en la serie Gotham, está pidiendo a través de sus redes sociales ayuda para tratar de encontrarla.

"Desaparecida ayer a las dos de la tarde en el Centro Barclays/Fort Greene Brooklyn: mi hija, Jade Logue. Mide 1.80m y llevaba una parka militar con capucha", explicó en un primer tuit ya eliminado.

Las publicaciones continuaron durante los siguientes días, tanto por su parte como por la de su ex mujer Kasey Smith.

"Esta es mi hija Jade. Esta es una de nuestras fotos preferidas de un tiempo más feliz (gracias Natasha Cotroneo). Amo a todo el mundo y he conocido a mucha gente, pero sinceramente (y sé que estoy condicionado) pero nunca ha habido una personita más buena, inocente y cariñosa que Jade. La quiero y sé que ella y su tribu) son fuertes (he conocido a gente maravillosa a través de Jade), pero hay algunos depredadores que nadan entre ellos sabiendo que están lidiando con gente dulce y almas confiadas. Te queremos de vuelta en casa Jade. Cualquiera que sepa dónde está o dónde podría estar, cualquiera que esté con ella, esto se está volviendo algo grande y loco. La red se ha extendido y, por suerte, tenemos la ayuda de equipos del NYPD, la FBI y otros. Simplemente soltadla. Puede que tuvierais buenas razones para ayudarla, pero daos cuenta de que esto que estáis haciendo se os está yendo de las manos. Dejadla con su madre Kasey o conmigo, la cogeremos de vuelta, con abrazos y sin preguntas. Contactad con nosotros o si tenéis cualquier tipo de información sobre el paradero de Jade contactad con nosotros o el detective Frank Liuzzi en el 7186396547. Hay una salida a esta situación que funcionará para todos los implicados. Lo prometemos".

Compañeros como Marc Ruffalo y Olivia Wilde han mostrado su apoyo la búsqueda de Jade en las redes sociales.

Jade We miss you. Your family wants you home. If at all you're able to read this KNOW we want you home. I love you baby — Kasey Smith (@kaseykaseysmith) 30 de junio de 2017

"Jade, te echamos de menos. Tu familia te quiere de vuelta. Si eres capaz de leer esto AHORA te queremos de vuelta ya en casa. Te quiero nena".

Jade Logue. Beautiful, gentle, loving soul. Come home please baby. You are loved and missed. @donallogue pic.twitter.com/4RgaM36Y5J — Kasey Smith (@kaseykaseysmith) 30 de junio de 2017

"Jade Logue. Bonita, gentil, buena de corazón. Vuelve a casa por favor nena. Te queremos y te echamos de menos".

Jade Logue we miss/love you terribly. Please contact us come home. You are my hero. Please share this. @donallogue and I need you home pic.twitter.com/IVOalA0KO5 — Kasey Smith (@kaseykaseysmith) 30 de junio de 2017

"Jade Logue, te queremos y echamos de menos terriblemente. Por favor contacta con nosotros y vuelve a casa. Eres mi heroína. Por favor compartid esto. Donal Logue y yo te necesitamos de vuelta"

Jade, nacida como Arlo Logue (nombre que todavía mantiene en su cuenta de Twitter) es transexual. Mantiene un perfil bajo en Twitter, donde tiene poco más de 200 seguidores. Su tuit más llamativo hasta la fecha fue publicado hace un año:

shoutout to being trans cant wait to be assaulted for absolutely no reason other than existing — skrr skrr (@arlologue) April 20, 2016

"Qué maravilla ser trans, no puedo esperar a ser agredida sin motivo alguno excepto existir" .

Tanto en los mensajes de Donal como los de Kasey se da a entender que es más que probable que la adolescente haya podido huir de casa por voluntad propia, aunque al mismo tiempo que Dolan si parece resaltar el tema de la identidad de género de Jade. Kasey ha lanzado este vídeo en el que intenta que ese aspecto de la vida de su hija quede de lado en estos momentos:

Jade Logue come home pic.twitter.com/BshyCFmPcb — Kasey Smith (@kaseykaseysmith) 2 de julio de 2017

"El género de Jade o su orientación sexual no importa nada aquí. Lo que importa es que hay una criatura ahí fuera, la mía, la de Donal, que está perdida. La historia de Jade solo le corresponde contarla a ella si algún día está preparada para contarla. Dejad que ella lo haga. No es vuestra ni de nadie. No es mía. La respeto y todo lo que quiero es que vuelva. Jade, por favor, vuelve a casa. Te queremos y te echamos de menos".

Demasiadas contradicciones: primero no se cita la identidad de género de Jade, luego sí, luego se comenta que las personas en su situación tienen depredadores a su alrededor, y finalmente se pide qué se ignore el hecho de que Jade sea una persona trans.

¿Qué tiene la familia de la adolescente que ocultar? ¿Qué ha pasado entre ellos? No podemos saberlo. Solo desear que Jade aparezca pronto, que esté sana y salva y que sea ella quien explique lo que le venga en gana sin que la prensa se lance a cuchillo para tratar de destapar los trapos sucios de esta historia.