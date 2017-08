Un manifiesto 'anti-diversidad' desata la controversia entre los empleados de Google

En los pasillos de Google corre la voz de que las mujeres no son igual de válidas y capaces que los hombres. Así lo ha expresado un ingeniero senior de sexo masculino al redactar y compartir un controvertido "manifiesto" en el que critica las políticas de diversidad de la empresa, según los empleados.

En el documento, que se hizo viral en la compañía el sábado, se defiende que la ausencia de mujeres en áreas tecnológicas y de liderazgo se debe a las diferencias biológicas que tienen con los hombres:

"Debemos dejar de pensar que las brechas de género implican sexismo", escribe el autor en un manifiesto de 10 páginas llamado Google Ideological Echo Chamber. "Simplemente estoy diciendo que la distribución de preferencias y habilidades de hombres y mujeres difiere en parte por causas biológicas que pueden explicar por qué no vemos una representación igual de mujeres en tecnología y liderazgo". Causas que, en su opinión, también explican que las mujeres "prefieran trabajos en áreas sociales o artísticas" mientras que es más común que "a los hombres les guste programar".

El documento, que Gizmodo reproduce en su totalidad, fue compartido en el servicio de mensajería interna de Google hasta propagarse por toda la empresa, según explicó a BuzzFeed News un trabajador bajo condición de anonimato. Las críticas no tardaron en brotar.

Andrew Bonventre, que trabaja con lenguajes de programación, lo catalogó de "basura". La ingeniera de software Jana Dogan fue más allá al advertir que podría incluso dejar la compañía si Google no toma cartas en el asunto. "Si Recursos Humanos no hace nada al respecto, voy a considerar dejar esta empresa por primera vez en cinco años".

That garbage fire of a document is trash and you are wonderful coworkers who I am extremely lucky to work with.