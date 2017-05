Acusan a Siria de construir un crematorio para quemar a asesinados en masa

Montaje PlayGround

Tras más de 6 años de combates, 320.000 muertos, miles de desplazados y un país destruido hasta sus cimientos, la guerra civil siria no deja de ofrecer nuevos y escabrosos detalles. A los atentados contra civiles, ataques con armas químicas, torturas y violaciones de los derechos humanos más básicos hay que sumar todo lo que ocurre en la prisión militar de Saydnaya.

Justo a principios de este año, Amnistía Internacional denunciaba el “matadero humano” en el que se había convertido este centro penitenciario situado a 45 minutos al norte de Damasco. Según la organización humanitaria, en los últimos años entre 5.000 y 13.000 personas han sido ahorcadas dentro de sus muros, después de ser torturados psicológicamente, golpeados, privados de comida y agua y obligados a abusar sexualmente de otros prisioneros.

La descripción de un infierno en la Tierra a la que se añaden las últimas acusaciones del Departamento de Estado estadounidense. En una rueda de prensa celebrada ayer en Washington, EEUU acusaba al Gobierno sirio de haber construido un crematorio clandestino para encubrir los asesinatos en masa de Saydnaya.

Stuart Jones, principal diplomático estadounidense para Oriente Medio, acusó al ejecutivo de Assad de ejecutar cada día a 50 personas en la prisión de Saydnaya. “Hasta ahora se pensaba que los cuerpos eran enterrados en fosas comunes, pero ahora creemos que el Gobierno sirio ha instalado un crematorio en la prisión de Saidnaya con el fin de no dejar evidencia de las ejecuciones en masa”, explicó el diplomático. Según Stuart Jones, el Gobierno sirio ha llegado con estos últimos acontecimientos a “un nuevo nivel de depravación”.

Acting Assistant Secretary for Near Eastern Affairs Stuart Jones briefs the press on the situation in #Syria. pic.twitter.com/atXOkJp1BG