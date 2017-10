El Gobierno le da a Puigdemont tres días más para contestar antes de invocar el 155

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha respondido al President de la misma forma que él lo ha hecho: mediante una carta. "Lamento que haya decidido usted no contestar al requerimiento. Es absolutamente necesario y esperamos que responda con la claridad ya que aún tiene margen de contestar. Sigue estando en su mano la decisión y será usted el único responsable de la aplicación constitucional".

La respuesta del Gobierno central ha venido de la mano de la Vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría. Rajoy anunciaba esta mañana que se drigía a Galicia, que lleva toda la noche ardiendo y donde cuatro personas han perdido la vida.

La Vicepresidenta ha sido muy clara al respecto. "Está en su mano (Puigdemont) que se aplique o no la Constitución", ha mantenido en la rueda de prensa. "El señor Puigdemont ha decidido no contestar. Creo que no era difícil decir sí o no". El Gobierno central ha lamentado que el President " se deje llevar por la estrategia de sus socios radicales" en referencia a ERC y la CUP, y ha actividado el segundo y último plazo para que el presidente catalán "rectifique y vuelva a la senda de la legalidad".

Puigdemont tiene hasta el jueves a las 10:00 de la mañana para dar una respuesta clara: si convocó o no la independencia. De no hacerlo "la respuesta vendrá del Contitucional" ha aseverado la Vicepresidenta que no ha entrado en detalles sobre cómo sería la aplicación del artículo 155.

El próximo viernes está previsto que se celebre un pleno en el Congreso de los Diputados donde, con toda probabilidad, se discuta si se lleva a cabo la aplicación del 155. La ausencia del presidente del Gobierno, que estará en Bruselas el próximo jueves y viernes, añade todavía más si cabe mayor incertidumbre en el pulso catalán.

Respecto a la oferta de diálogo que pide Puigdemont en la misiva, la Vicepresidenta le ha instado a acudir al Congreso de los Diputados para debatir y exponer sus peticiones y ha mantenido que "nunca negará el diálogo siempre y cuando sea dentro de la legalidad".

"Puigdemont tiene la oportunidad de rectificar, de ser claro y de volver a la legalidad. Solo en la legalidad radica la mediación. El diálogo no se exige, se practica", ha asegurado la Vicepresidenta. Preguntada por los procedimientos a seguir en caso de aplicarse el artículo 155, Sáenz de Santamaría ha sostenido que "lo que busca el Gobierno es volver a la legalidad y al ejercicio del autogobierno dentro de los márgenes que marca la ley". Algo que, según el Gobierno central, está incumpliendo el Gobierno de Puigdemont

"Es su mano está que se aplique o no y evitar que se den los pasos convenientes a partir del jueves", ha concluido la Vicepresidenta.