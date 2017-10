EEUU quiere obligar a una menor indocumentada a tener un bebé contra su voluntad

Jane Doe cruzó la frontera de México hacia Estados Unidos el pasado mes de agosto. Fue arrestada por no tener papeles y desde entonces se encuentra bajo la tutela de un centro de menores. Jane Doe no es su nombre real, sino un alias utilizado en derecho para preservar su identidad. Un nombre ficticio que representa la situación de miles de jóvenes menores de edad indocumentadas en Estados Unidos.

Cruzar la frontera de México hacia el país de "las libertades" no es un camino fácil. Muchos mueren en el trayecto. Otros son detenidos. Y en el caso de ellas, muchas son abusadas sexualmente. El caso de "Jane Done" es todavía un misterio. No se conoce su país de procedencia ni el motivo de su embarazo. Sin embargo eso no debería suponer una batalla judicial en un país en el que el aborto es legal desde 1973, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que el Estado no puede interferir en la decisión de la mujer sobre la interrupción de su embarazo.

Pero Jane Doe a ojos de la asministración de Donald Trump y su Ejecutivo no es "una ciudadana". Es una inmigrante ilegal menor de edad. Por ello el Gobierno Federal está dispuesto a tumbar la decisión de la juez Tanya S. Chutkan - nombrada bajo el mandato de Obama- que obligó al departamento de Salud a atender a la joven y permitir que abortara.

La joven se encuentra en un centro de menores de Texas. Un estado que exige el permiso de los padres en el caso de las menores para que puedan abortar. En su lugar, la Ley ampara otra vía: conseguir una autorización judicial. Es donde entra en escena la fundación Jane's Doe Process, que lleva años defendiendo y apoyando a las adolescentes que afrontan embarazos no deseados en Texas.

Sin embargo ni la autorización judicial ni las duras palabras de la magistrada Chutkan, que aseguró públicamente que "nadie debería ir al tribunal para poder abortar de forma segura y legal o ser tomado como rehén por un puñado de funcionarios del Gobierno", han servido para impedir que el Gobierno Federal pretenda recurrir y retrasar la decisión que permita a la joven a acabar con su embarazo.

Se amparan en su condición de indocumentada alegando que no puede someterse a los mismos derechos constitucionales que una persona en condición legal. Mantienen que al estar bajo tutela del Gobierno solo puede abortar en caso de una urgencia médica y temen que su caso pueda sentar un precedente en sentencias posteriores.

Mientras Jane espera que los tribunales resuelvan su caso el tiempo corre en su contra. Embarazada de 15 semanas cada semana y cada día cuentan. En Texas el límite para poder acceder a un aborto seguro y legal se establece en 20 semanas. Las opciones de la joven, en caso de que el Gobierno Federal obstaculice su voluntad, serían las de seguir adelante con un embarazo no deseado o volver a su país para abortar. Eso claro, si en su país de origen se permite la interrupción del aborto.