CGT: "Lo que ha hecho la Generalitat no es alentar una huelga, sino intentar controlarla"

Getty

En respuesta al ataque contra los derechos y libertades de la ciudadanía el pasado 20-S y posteriores, una huelga general fue convocada hace cuatro días por los sindicatos CGT, Intersindical CSC, COS e Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC). Sin embargo, a esta movilización se ha sumado ahora un actor bastante incómodo.

Y no estamos hablando de Taula per la Democracia, que ayer se sumó al "paro nacional" para protestar contra la violencia policial vivida el 1-O en Cataluña. Hablamos de la propia Generalitat, que este lunes, a primera hora de la tarde anunciaba una medida insólita e incompatible con una huelga: el Govern no descontará dinero de la nómina de los funcionarios que se sumarán a la huelga del 3-O, como sí harán las empresas privadas con sus trabajadores.

El anuncio se produjo ayer por medio de una nota de prensa de la propia Generalitat en el que decía que "los trabajadores que se sumen (a la huelga) y se ausenten no se les computará tal ausencia".

A pesar de que la nota no explica razón alguna para haber tomado tal decisión, distintos medios ya han apuntado de que se trataría de una causa meramente política que pretende "subvencionar" con dinero público un paro que en última instancia podría enarbolar una vez más la bandera del independentismo y dejar de lado la violencia de las cargas policiales del domingo.

Para uno de los sindicatos que más ha luchado para que se celebre la huelga, el paso dado por la Generalitat no es más que un intento de controlar a los trabajadores. " Lo que ha hecho la Generalitat no es alentar una huelga sino intentar controlar la huelga para hacer ver que tiene control sobre los trabajadores", explica a PlayGround Óscar Murciano, Secretario de Acción Social de la CGT, que también asegura que desde el sindicato les parecen "muy negativas" las acciones del Govern.

"Nosotros creemos que es justo que a los trabajadores se nos descuente el salario porque toda lucha requiere de sacrificio, las cosas no vienen regaladas. Y lo que es muy negativo es el mensaje que ha dado la Generalitat de que las cosas pueden ser regaladas", sostiene Murciano.

Desde CGT también sostienen que la decisión de la Generalitat es completamente irrelevante en el marco actual en el que la huelga ha tenido una respuesta masiva de los trabajadores. Apuntan que en estos momentos entre un 70 y un 80% de trabajadores de empresas privadas han secundado la huelga, y para ello no han tenido que contar con el apoyo monetario de cobrar el día que deciden parar para protestar.