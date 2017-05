Gana un asiento en el Congreso de EEUU después de agredir a un periodista

La culpa la tienen los periodistas y la prensa es el enemigo del pueblo americano. Ese es el mensaje que ha ido lanzando Donald Trump desde que llegó a la Casa Blanca, quien tiene una guerra abierta contra los medios de comunicación. Ahora, el desprecio que tiene Trump hacia la prensa se ha extendido a otros miembros de su partido.

La elección a congresista por Montana, que se ha celebrado este jueves, ha dado un giro inesperado, bizarro y violento. El candidato republicano Greg Gianforte ha conseguido un escaño como congresista después de haber agredido al periodista de The Guardian, Ben Jacobs el día antes de la elección durante una rueda de prensa.

"Greg Montana me ha tirado al suelo y me ha roto las gafas", twitteó el miércoles Jacobs. El sheriff local ha investigado los hechos de agresión y Gianforte ha sido acusado de delito menor.

Greg Gianforte just body slammed me and broke my glasses — Ben Jacobs (@Bencjacobs) May 24, 2017

Jacobs preguntó a Gianforte su opinión acerca del informe del Congreso sobre los efectos de la ley sanitaria. La respuesta fue clara "Estoy harto de vosotros". En un audio publicado por el diario británico se puede escuchar como Jacobs le dice "me has tirado al suelo y me has roto las gafas".

Gianforte, continuó: "¿Eres de The Guardian?" y cuando Jacobs respondió afirmativamente, el republicano gritó: "La última vez que vinistéis, hicistéis lo mismo. Lárgate de aquí".

Jacobs fue trasladado al hospital, denunció a la policía y declaró a su periódico que "era lo más raro" que le había pasado nunca durante su carrera. En realidad, Jacobs utilizó la palabra en inglés body-slammed, algo así como que le ha tirado al suelo violentamente como si fuese una pelea de lucha libre.

Entre los testigos se encontraba un grupo de periodistas del canal Fox News, que iba a entrevistar al republicano, y que contaron en su medio la versión de lo sucedido, acorde con lo que había dicho Jacobs. La periodista Alicia Acuna dijo: "le agarró del cuello con las dos manos y lo tiró al suelo".

Otra periodista de Buzzfeed, Alexis Levinson, dijo en Twitter: "No estoy segura de haber visto nada como esto antes".

So I was there for this - still am https://t.co/tgjOCYErFi — Alexis Levinson (@alexis_levinson) May 24, 2017

La elección en Montana era vigilada con lupa por los dos partidos. Se trata de una elección para cubrir el puesto vacante de Ryan Zinke que va a unirse al Departamento de Interior de la administración Trump. Dos días antes, el vicepresidente Mike Pence y Donald Trump ya habían apoyado en conversaciones telefónicas a Gianforte y se habían implicado en su campaña. El adversario del republicano era Rob Quist, un cantante de folk sin experiencia política que se enfrentaba en terreno ampliamente republicano y nunca estuvo por delante de las encuestas, aunque su campaña llegó a poner nervioso hasta al mismo presidente.