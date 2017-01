Una de las galerías de arte más famosas del mundo busca los 'selfies' más creativos

Lo hicieron hace dos años con el gif y ahora vuelven a insistir con la autofoto. La Galería Saatchi, una de las galerías de arte contemporáneo más poderosas y mediáticas del mundo, quiere reivindicar el valor creativo asociado al fenómeno cultural del selfie. Para ello, la galería londinense ha iniciado una competición abierta en busca de los 'selfies' más originales.

“Esta competición internacional ofrece la oportunidad de formar parte de este fenómeno cultural en todo el mundo y que los participantes se expresen explorando y avanzando el potencial creativo del actual selfie”, dijo la galería en un comunicado.

El ganador de #saatchiselfie será anunciado el 30 de marzo, coincidiendo con la apertura de From Selfie to Self Expression, una muestra que desde el centro de arte londinense presentan como "la primera exhibición de selfies o autorretratos de la historia".

La exposición repasará la historia del selfie “desde Velázquez hasta el presente, pasando por grandes artistas que han influido durante años. Mostraremos, junto con ejemplos de trabajos de muchos artistas influyentes, los selfies que se convertirán rápidamente en iconos de la era digital; desde lo hermosos y lo sublime, hasta lo loco, lo malo y lo francamente peligroso”, se puede leer en la web de Saatchi.

El ganador de #saatchiselfie será anunciado el 30 de marzo, coincidiendo con la apertura de From Selfie to Self Expression. ¿Podría ser esta tu puerta de entrada en el mundo del arte con mayúsculas? Quién sabe, podría... Aunque de momento el premio de la competición se limita a un smartphone de fabricación china y a "una experiencia fotográfica invaluable" de la que no dan detalles.

#saatchiselfie... ¿Ganas de elevar el capital cultural del selfie o mera acción de marketing con coartada artística?